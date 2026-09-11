Clara, la hija de Ricardo Darín, festejó el cumpleaños de su mamá: foto inédita y un dulce mensaje en las redes

Florencia Bas cumplió años este 11 de septiembre y recibió una especial demostración de cariño por parte de su hija menor, Clara, la hija de Ricardo Darín. La joven sorprendió a su madre a través de las redes sociales con una publicación que rápidamente llamó la atención por la intimidad de la escena y por el afectuoso mensaje que le dedicó.

Clara, la hija de Ricardo Darín sorprendió a su mamá Florencia Bas en el día de su cumpleaños

Clara, la hija de Ricardo Darín, de 33 años, mantiene un perfil discreto en los medios, aunque tiene una presencia activa en Instagram. Allí suele mostrar sus trabajos fotográficos y algunos aspectos de su emprendimiento relacionado con piezas de cerámica. En esta ocasión, dejó de lado el contenido habitual para compartir un momento cotidiano junto a su madre.

Ricardo Darín y Florencia Bas

A través de una de sus historias, Clara Darín publicó un video en el que se ve a Florencia conduciendo un vehículo. La cumpleañera aparece con anteojos oscuros, mientras su hija ocupa el asiento del acompañante y registra el viaje con su teléfono celular.

Junto las imágenes, Clara, la hija de Ricardo Darín escribió unas palabras cargadas de afecto por el cumpleaños de su madre. “Hoy es el día de la persona favorita de todos, Florencia Bas. Gracias Ma”, expresó la licenciada en Bellas Artes, dejando en claro el lugar central que su madre ocupa en la familia.

El mensaje de Clara, la hija de Ricardo Darín para su mamá Florencia Bas

El gesto permitió conocer una faceta más íntima de Florencia Bas, quien suele mantenerse al margen de las cámaras y de las noticias relacionadas con el espectáculo. La publicación también reflejó el estrecho vínculo que mantiene con Clara, en una escena sencilla que rápidamente se convirtió en un cálido saludo de cumpleaños.

Así es la familia que formaron Florencia Bas y Ricardo Darín: el curioso dato del nacimiento de Clara

Florencia Bas y Ricardo Darín llevan casi 4 décadas juntos y formaron una familia integrada por sus hijos, Chino y Clara. Mientras el actor construyó una extensa trayectoria en el cine y la televisión, Bas acompañó su carrera desde un lugar más reservado. Por eso, cada aparición o referencia pública sobre su vida familiar suele despertar especial interés entre sus seguidores.

Florencia Bas es casi 13 años más joven que Ricardo Darín, comenzó a salir con el artista cuando tenía 18 años y él 30. Es oriunda de San Nicolás de los Arroyos, una zona que aprecia mucho y por eso sus hijos nacieron en ese lugar de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la pareja eligió vivir en una casa en el barrio de Palermo.

Ricardo Darín y Florencia Bas

Más allá de la familia que formaron, hoy la mujer del actor está cumpliendo años rodeada de sus afectos, así lo demostró la última publicación de Clara, la hija de Ricardo Darín quien compartió imágenes inéditas de su madre en este día especial. La sorpresa de Florencia Bas fue tal que reposteó en su historia de Instagram el mensaje de su hija.