El viaje de Clara, la hija de Ricardo Darín y Florencia Bas, para visitar la casa de sus abuelos

Clara Darín sorprendió al mostrar el momento en que visitó a sus abuelos, quienes son los padres de su madre Florencia Bas. Aunque prefiere mantener un perfil bajo, la empresaria no dudó en mostrarlos por primera vez en redes sociales y compartir una faceta desconocida con sus seguidores.

Clara Darín compartió el emotivo reencuentro con sus abuelos

Aunque suele mantener un perfil muy bajo y alejado de la exposición pública, Clara Darín volvió a abrir una pequeña ventana a su vida personal. La hija de Ricardo Darín y Florencia Bas compartió en sus redes sociales una serie de videos de una visita muy especial a la casa de sus abuelos maternos, donde quedó registrada la emoción del reencuentro y un tierno gesto que conquistó a sus seguidores.

Las imágenes reflejaron la cercanía y el cariño que une a la familia. Además, permitió mostrar una faceta poco conocida de la joven, que rara vez comparte momentos de su intimidad. En el primer clip, Clara Darín filma el momento en que ingresa a la casa y es recibida con un cálido abrazo de su abuela. Mientras caminaba hacia ella, la joven expresó con entusiasmo: "Mi abuela, mi abuela". La mujer no dudó en responderle con ternura. "Mi vida, siempre pienso en vos", expresó.

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El intercambio, cargado de afecto, dejó en evidencia el fuerte vínculo que mantienen ambas y rápidamente despertó la ternura de quienes vieron el clip publicado en Instagram. El segundo, muestra el reencuentro de Clara Darín con su abuelo. "Mi abuelo, ¿cómo estás?", expresó con total naturalidad. A lo que él contestó con felicidad: "Ahora con ustedes mejor". La espontaneidad de la visita de la joven a sus abuelos maternos causaron una lluvia de "likes" y demostró el ambiente cálido y familiar que vivió al llegar a la propiedad.

Clara Darín mostró el amable gesto que su abuela preparó para toda la familia

En otro posteo, Clara Darín mostró el amable gesto que tuvo su abuela para ella y sus papás, Ricardo Darín y Florencia Bas. "Este es para vos y este otro para tu papá y tu mamá, son palmeritas y bizcochos. Los dejé acá para que vean que cada uno se lo puede llevar a su casa", se escucha decir a la mujer mientras la hija del actor filma la escena.

Conmovida y agradecida por el detalle, Clara Darín respondió: "Perfecto, abuela. Sos una genia". Esta sorpresa reflejó una costumbre familiar que debido al bajo perfil de la familia no había trascendido hasta el momento. Por esta razón, las publicaciones llamaron la atención de los usuarios y permitieron conocer un poco más a la hija del reconocido actor.

Cabe destacar que, a diferencia de otros hijos de celebridades, Clara Darín eligió construir un camino lejos de la exposición mediática. Si bien suele compartir algunos momentos de su vida en redes sociales, mantiene un perfil reservado y pocas veces muestra la intimidad de su familia. De esta manera, el viaje de Clara, la hija de Ricardo Darín y Florencia Bas, para visitar la casa de sus abuelos dejó ver una escena cotidiana atravesada por el cariño, las tradiciones familiares y los pequeños gestos.