Clara, la hija de Ricardo Darín, hace turismo rural con “el futuro padre de sus hijos”: así es su impresionante casona

Clara Darín volvió al país luego de un especial momento familiar marcado por el nacimiento de su sobrino Dante y decidió ponerle un broche de oro a los últimos días del verano con un plan de descanso lejos del ritmo de la ciudad. La hija menor de Ricardo Darín apostó por una propuesta de turismo rural, rodeada de naturaleza, pileta y aire libre.

Clara Darín junto a sus amigos

A través de distintas historias de Instagram, tanto Clara Darín como su grupo de amigos dejaron ver parte de esta escapada, que tuvo como escenario el Elevage General Rodríguez Resort, un exclusivo alojamiento de cinco estrellas ubicado en esa localidad bonaerense. Allí, el grupo se instaló para vivir unos días de desconexión total en una imponente casona con todas las comodidades.

Así son los días de relax de la hija de Ricardo Darín

La escapada de Clara Darín ha estado marcada por momentos y personas importantes. Según se pudo ver en redes sociales, la joven compartió esta experiencia junto a varios de sus amigos más cercanos, en un plan pensado para descansar y disfrutar de actividades al aire libre.

Clara Darín

Según se pudo conocer, el grupo reservó seis habitaciones dentro del resort, una señal de que se trató de una salida organizada para despedir la temporada estival de una manera distinta. El lugar, con estética campestre y servicios de alta gama, cuenta con 26 habitaciones, piscina exterior y una propuesta ideal para quienes buscan una pausa en contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.

El gran protagonista de las historias de Clara

Pero entre todas las imágenes que Clara Darín compartió durante el viaje, hubo un detalle que no pasó inadvertido: la presencia de Segundo Etchevehere. La joven lo mostró en varias publicaciones y hasta lo mencionó con una frase que encendió las redes: “el futuro padre de mis hijos”.

La polémica declaración de Clara Darín

Aunque Clara Darín no confirmó públicamente que se trate de una relación amorosa, lo cierto es que entre ambos quedó en evidencia una conexión especial, con gestos de complicidad, humor y mucha cercanía. Segundo Etchevehere se desempeña como stylist y director de arte, y tiene una presencia activa en el universo de la moda y el entretenimiento argentino, donde suele trabajar con celebridades, campañas y producciones.