La verdadera historia de ‘Día de enero’, la emblemática canción que Shakira volvió a cantar después de 20 años

Shakira, a principios de los 2000, conquistó las emisoras musicales de Latinoamérica con una de sus canciones más románticas hasta el día de hoy: Día de enero. El tema, lanzado como sencillo radial para el continente americano el 16 de enero de 2006, formó parte del álbum Fijación Oral Vol. 1, publicado en junio de 2005.

Escrita y producida por la cantante entre 2002 y 2004, fue una carta de amor para Antonio de la Rúa —hijo del expresidente, Fernando de la Rúa—, con quien mantuvo una relación durante 11 años. Más que una simple declaración amorosa, Día de enero narra momentos y sentimientos de la pareja.

La historia de Día de enero, la canción que Shakira volvió a cantar después de 20 años

Shakira y De la Rúa se conocieron en el año 2000 en Buenos Aires, durante una cena en la que la colombiana presentaba ¿Dónde están los ladrones?. Desde entonces, su romance fue muy seguido por la prensa, especialmente en Argentina, en plena crisis política y económica que culminó con la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, padre de Antonio.

En versos como “Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí, pero mi loco amor es tu mejor doctor”, Shakira hizo referencia al apoyo que brindó a su pareja durante esos años difíciles. Incluso incluye un guiño a su identidad argentina. Desde en la mención al bandoneón hasta con la frase: “Si yo te digo ‘¿cómo dices?’, tú aún dices ‘¿qué decís?’”.

Este himno del amor, no fue la primera canción que le dedicó la cantante a «Antonito», como se lo conoce popularmente: Underneath Your Clothes, del disco Laundry Service, también estaba inspirada en Antonio, quien aparece en su videoclip.

La relación de ambos terminó en 2011 en medio de tensiones legales: De la Rúa reclamó el 18 % de las ganancias generadas durante el tiempo que formó parte del equipo de trabajo de Shakira. Sin embargo, años después, al fallecer el expresidente Fernando de la Rúa en 2019, la artista le dedicó un emotivo mensaje en redes, llamándolo “amigo”, lo cual dejó en claro que los cruces habían quedado atrás.

Ahora, en plena segunda etapa de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira sorprendió en Tijuana al interpretar Día de enero en vivo por primera vez en casi dos décadas. Aunque Pitbull, previsto como telonero, canceló a última hora por problemas técnicos con su avión, la colombiana compensó la ausencia con momentos especiales, siendo este el más emotivo para sus fans, quienes la acompañaron cantando cada palabra de la canción.

En esta ocasión, Shakira dedicó el tema luego de decir: “a esos amigos que están ahí para siempre, no importa lo que pase”, reviviendo una de las baladas más íntimas y aplaudidas de su carrera.

