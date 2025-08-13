Julieta Prandi reveló cómo les explicó a sus hijos la condena a su padre, Claudio Contardi: “Están en crisis”

Julieta Prandi reveló cómo les pudo explicar a sus hijos la condena de su padre, Claudio Contardi. La modelo, tras salir del tribunal, compartió detalles del momento familiar que están atravesando con los menores tras el fallo de la Justicia; eligió una forma directa pero respetuosa de comunicar lo ocurrido, priorizando su bienestar emocional.

Julieta Prandi

En una conferencia de prensa, la actriz explicó que, hasta el día del veredicto, había evitado contarles a sus hijos todos los detalles del proceso judicial. “Nunca les conté todo lo que pasó”, confesó. Su decisión se basó en proteger a los niños de información que los pueda afectar, pero la sentencia marcó un punto de inflexión que la llevó a hablar con ellos.

“Mi hijo mayor todavía está cayendo. Está entendiendo lo que pasó”, agregó Julieta Prandi. Por su parte, aclaró que sus dos hijos, de 14 y 10 años, fueron entrevistados por psicólogos de la Justicia, y expresaron con claridad su postura: “No quieren verlo. Nadie puede obligarlos. Es un padre violento y mis hijos han contado eso cuando hablaron”. A su vez, explicó que esta decisión fue respetada y que el acompañamiento profesional es parte del proceso que transitan los niños.

Julieta Prandi, Mateo y Rocco Contardi

En la misma línea, reveló que ella no estuvo presente en el Tribunal Oral en lo Criminal N.°2 de Campana-Zárate cuando se leyó el veredicto. Escuchó la sentencia desde su vehículo, acompañada por familiares, abogados y psicólogos. “Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida”, dijo. Y agregó: “Es una celebración y un nacimiento”.

Por su parte, Julieta Prandi se refirió a la condena que recibió Claudio Contardi y la calificó como una “pena ejemplar”, aunque destacó que podría haber recibido más años. “Son 19 años y casi es el infierno que yo viví, que fueron 20 años. Lo importante es que la Justicia confirmó la pena y dijo que procedan a detenerlo, que viva el infierno que yo viví”, expresó.

Además, hizo referencia a que los jueves que llevaron adelante el caso entendieron “la gravedad y peligrosidad” de su situación luego de la denuncia. Aunque no evitó advertir la lentitud de estos procesos: “Yo tengo este acceso a los medios y tardé cinco años en un juicio. No puede tomarse tanto tiempo en un caso de violencia de género”. En ese sentido, remarcó la importancia de cuidar a quienes denuncian.

Antes de retirarse del lugar, Julieta Prandi decidió dedicarle unas palabras a Emanuel Ortega, su pareja, quien la acompañó en todo este largo juicio. “Hoy cumplimos cinco años de novios, es nuestro aniversario, y esto es un premio porque para él fue muy duro acompañarme, entender lo que había vivido. Me vio padecer mil instancias”, concluyó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

VDV