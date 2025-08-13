Mauro Szeta reveló la frase con la que Claudio Contardi se incriminó sin darse cuenta y sentenció su condena

Mauro Szeta se sentó en el sillón de LAM y reveló detalles inéditos sobre la condena a Claudio Contardi. Entre otras cosas, el periodista habló de la frase que hizo que la Justicia se inclinara rápidamente a favor de Julieta Prandi y decidiera dejarlo preso.

La frase con la que Claudio Contardi se incriminó

Con el estilo que lo caracteriza y su manera tan sencilla de explicar las cosas, Mauro Szeta se destacó como el invitado de lujo de este miércoles en LAM. En el marco de la causa de Claudio Contardi y Julieta Prandi, el periodista reveló una serie de detalles inéditos sobre el juicio, los momentos previos a la condena y las palabras que inclinaron la balanza a favor de la conductora, actriz y modelo.

Julieta Prandi.

Lo primero que dijo Szeta fue que no es tan común que un condenado vaya preso el mismo día que le leen la condena, a pesar de lo que la gente suele creer. “En general los Tribunales te dicen dispongo la detención cuando quede firme la sentencia”, explicó, para después agregar que ahora decidieron que no fuese así porque, según la información que tiene, “el delito y el daño están extendidos en el tiempo, incluso en la actualidad”.

Seguido a eso, reveló que uno de los elementos claves para que la condena se diera de esta forma es el propio Contardi. “La absurda declaración que hace ante el tribunal el primer día del juicio, cuando termina, en un acto fallido, diciendo ‘Yo nunca la abusé sin su consentimiento’, en una declaración casi confesional”, detalló.

El detalle de esta mañana que le anticipó a Claudio Contardi que iba a ir preso

Tras estas palabras y luego de leer algunas de las escalofriantes declaraciones de Julieta Prandi, Mauro Szeta contó también una pequeña infidencia de lo que se vivió hoy en Tribunales. Según dijo, Claudio Contardi se enteró que iba a quedar preso incluso antes de que le leyeran la sentencia.

El periodista dijo que cuando el empresario llegó al recinto, se encontró con que en la puerta estaba estacionada la unidad de traslado del servicio penitenciario. Una situación que terminaría desencadenando en el ambiente tenso que se terminó generando con su propio abogado, que más tarde dejaría de defenderlo.

Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión

De esta manera, Mauro Szeta reveló algunos detalles inéditos de la condena contra Claudio Contardi por la denuncia de Julieta Prandi. En las palabras del periodista, las propias declaraciones del empresario se transformaron en un elemento clave de la sentencia.