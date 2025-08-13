La Justicia de los Estados Unidos apunta a tres empresas por la muerte de Mila Yankelevich: "Ya nadie habla de un accidente"

A dos semanas de la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, surgen nuevos datos que podrían cambiar el tono de la investigación. Según detalló el periodista Martín Candalaft, en un nuevo escrito se lee que "ya nadie habla de accidente”.

El nuevo escrito presentado en la Justicia

En el Diario de Mariana (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, el periodista Martín Candalaft mostró un documento de más de 30 páginas que fue presentado por la familia de una de las niñas sobrevivientes, que se pudo salvar tras nadar hasta la orilla, después de quedar atrapada debajo de la embarcación. En el escrito, se habla de daños físicos y psicológicos permanentes.

Cris Morena.

El documento, siempre en palabras del periodista, sostiene que la investigación no se lleva adelante con la rigurosidad necesaria. Una declaración que hizo que la Justicia de los Estados Unidos asuma un rol más activo, sumándose a las pesquisas de la Guardia Costera, que lleva adelante el caso desde un primer momento.

Las tres empresas señaladas por la Justicia de los Estados Unidos

En este momento, la investigación se centra en tres compañías. La primera es Waterfront Construction, la propietaria de la barcaza involucrada, que en realidad llevaba materiales de construcción y no basura, como se había dicho originalmente. La segunda es Miami Yacht Club, de donde zarpó el velero y, la tercera, Youth Sailing Foundation, quien organiza el campamento náutico al que asistían las víctimas.

Cris Morena y Mila y Tomás Yankelevich.

Lo que se busca determinar es si estas tres empresas actuaron de manera descuidada, imprudente y negligente. La encargada de 19 años de supervisar a las menores, la falta de precaución de la barcaza y el poco personal para vigilar la navegación, son algunos de los puntos que se están analizando.

La Justicia de los Estados Unidos y la Guardia Costera coinciden en que esto no se trató de un simple accidente y remarcan que “se pudo haber evitado”. Una sentencia que no es menor y que marca el camino de que seguirá la investigación, que buscará definir la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en la muerte de las niñas, a fin de poder sancionar a quien corresponda.

A dos semanas de la muerte de MIla Yankelevich, la nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena la investigación avanza y cambia lo que se creía hasta el momento. La imagen de un accidente perdió fuerza y ahora los esfuerzos se centran en definir quiénes son los responsables de este hecho.