Después de meses de trabajo, Pampita mostró la nueva decoración de su casa

Pampita decidió abrir las puertas de su casa para mostrar a sus seguidores un costado más íntimo: el de la decoración de su hogar. A través de una serie de videos en sus historias de Instagram, la modelo relató cómo fue el proceso de renovación de los sillones, que comenzó hace varios meses con la toma de medidas y terminó con el resultado final de un estilo minimalista, fresco y luminoso.

“Hace un tiempo veníamos a tomar medidas y renovar más fundas”, escribió la conductora en una de las grabaciones donde se la ve junto al equipo encargado de tapizar sus sillones. El trabajo, realizado por una firma especializada en decoración, incluyó el diseño de fundas a medida en color blanco, que aportaron un aire renovado a los distintos ambientes.

Pampita

La nueva decoración de la casa de Pampita

Las imágenes muestran el antes y el después: desde los profesionales tomando medidas en el living hasta la colocación de las nuevas fundas. Los sillones, que antes tenían un aspecto más clásico, quedaron revestidos en un tono blanco que aporta uniformidad y luminosidad a los espacios. El resultado es un estilo moderno y relajado, ideal para los ambientes amplios y luminosos de la casa de la conductora de Los 8 escalones.

En los videos se aprecian distintos rincones redecorados: un espacioso living con grandes ventanales y salida al jardín, una sala más íntima con sillones individuales y un hall de entrada donde también se colocaron fundas nuevas. Cada detalle estuvo pensado cuidadosamente en tono al estilo elegante pero funcional que caracteriza a la modelo. El marrón de la madera de los pisos y la escalera, junto al tapizado beige del living y el blanco de la nueva decoración, otorgan un resultado armónico.

Finalmente, la modelo mostró cómo quedó todo instalado: sillones tapizados de blanco impecable, acompañados de almohadones en la misma gama de tonos. “Y así quedaba todo ayer”, escribió junto a la imagen del resultado final. La conductora destacó el trabajo del equipo de decoración y compartió su satisfacción al ver concluido un proceso que, según contó, llevó meses de planificación y paciencia.

De esta manera, Pampita volvió a dar muestra de su interés por la decoración y por mantener su hogar en constante renovación. Con un estilo cálido y moderno, logró transformar sus ambientes sin perder la esencia que la caracteriza: elegancia, frescura y un toque personal que se refleja en cada detalle de su casa.

F.A