Cómo se conocieron Lourdes Fernández de Bandana y Leandro García Gómez, su expareja que fue detenido

Lourdes Fernández de Bandana y Leandro García Gómez iniciaron su relación en un contexto cotidiano, lejos del entorno artístico. El acercamiento se dio con el correr de los meses, en una etapa marcada por grandes cambios personales y momentos compartidos llenos de cariño que tomaron visibilidad con el tiempo.

El inicio de la relación entre Lourdes Fernández de Bandana y Leandro García Gómez

Lourdes Fernández de Bandana conoció a Leandro García Gómez lejos de los escenarios y del entorno artístico que la rodeaba, pero con el tiempo dio lugar a una relación que estaba marcada por el cariño. La historia entre ambos comenzó con encuentros informales y se consolidó en una etapa que coincidió con transformaciones en sus rutinas.

Lourdes Fernández

Según trascendió, la cantante conoció al empresario en 2020, tiempo antes de la pandemia. En febrero de ese año estuvieron en una entrevista en Moria es Moria (Canal 9), programa de Moria Casán. Allí dieron a conocer su relación y revelaron detalles sobre la primera vez que se vieron, gracias a un amigo en común.

“Nos presentó un amigo y yo no tenía tanta dimensión de quién era”, explicó Leandro García Gómez. Aquel encuentro marcó el comienzo de una relación que, con el tiempo, se volvió más cercana y visible. El vínculo entre ambos se consolidó durante la pandemia, un período que los encontró compartiendo tiempo y experiencias en un contexto de aislamiento generalizado. “Nos tocó justo la pandemia y pasamos un montón de cosas juntos”, continuó.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández

“De ella me mató todo. Es una re compañera. Estamos muertos de amor. Estoy muy enamorado”, dijo Leandro García Gómez, cuando la relación transitaba uno de sus momentos más visibles. La historia entre los dos se desarrolló durante más de un año, con etapas de convivencia y otras de mayor reserva.

En 2022, Lourdes Fernández realizó una denuncia pública y formal donde contó que sufría distintos tipos de abusos por parte del empresario. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, describió.

Lourdes Fernández

Nueva imputación para Leandro García Gómez por lo sucedido con Lourdes Fernández

Luego de ser localizada por las autoridades, Lourdes Fernández confirmó ante los profesionales sanitarios que, en el último período, había ingerido alcohol y cocaína. Esta información fue incorporada al expediente judicial, en el marco de la atención médica que recibió tras ser encontrada en el domicilio de su expareja, en el barrio de Palermo.

Leandro García Gómez fue detenido por orden de la Fiscalía Nacional n.º 28, que lo imputó por el delito de privación ilegítima de la libertad. La acusación se formalizó tras el allanamiento realizado en su vivienda, donde se encontraba la cantante. La causa continúa en etapa de instrucción, con medidas pendientes y seguimiento institucional.

Leandro García Gómez

Lourdes Fernández de Bandana y Leandro García Gómez protagonizaron una historia que comenzó con un vínculo personal y terminó con una intervención judicial. El recorrido compartido incluyó momentos públicos y privados, en una dinámica que se transformó con el tiempo.

VDV