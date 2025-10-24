Filtraron la primera foto de Leandro García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, de Bandana, detenido

Lourdes Fernández se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que la madre denunciara su desaparición el miércoles 22 de octubre por la noche. Leandro García Gómez, su expareja, fue acusado de tenerla secuestrada y, por la noche del jueves 23 de octubre, fue detenido cuando la encontraron en el departamento de él, con un cuadro de salud delicado. Finalmente, se dio a conocer la primera foto de él en la comisaría, y los usuarios no tardaron en comentar al respecto.

La primera foto de Leandro García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, de Bandana, detenido

Durante los últimos días, Lourdes Fernández generó preocupación, tras haberse dado a conocer una denuncia por desaparición. La cantante de las Bandana no había mantenido contacto con su familia desde comienzos de octubre, y muchos apuntaron contra su expareja, Leandro García Gómez. El hombre había sido acusado de violencia de género por la propia artista en el 2022. Sin embargo, ella bajo la denuncia, y se mostró arrepentida. Este año habrían vuelto a tener contacto, unos meses antes de este suceso.

Leandro García Gómez, Lourdes Fernández

Mabel, la madre de Lourdes, notó que su hija estaba golpeada y se alejaba cada vez más de sus seres cercanos. De esta manera, las integrantes de Bandana también se pronunciaron sobre una complicada situación que vivía la cantante. Tras un día de caos y negativas por parte de García Gómez para dejar ingresar a la policía a su departamento, una orden de allanamiento hizo que los oficiales pudieran ver el interior de la vivienda y hallar a Fernández en un complicado cuadro de salud.

Leandro García Gómez fue detenido, y los medios de comunicación mostraron el momento en el que se lo llevaban hasta la Alcaldía ubicada en la calle Beasley al 3800. Marcia Frisciotti, de Gossippeame, compartió la primera foto de él, junto a un policía, y vistiendo la remera gris con la que fue visto por las cámaras de televisión. En las primeras horas de la mañana del viernes 24 de octubre, se dio a conocer que fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

Leandro García Gómez, detenido

La acusación la realizó el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28. Ahora, será indagado en el transcurso del día por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47. Lourdes Fernández fue dada de alta por el Hospital Fernández en la mañana de este viernes. Sus seres cercanos y amigos se pronunciaron al respecto, mientras aseguran que irán contra la expareja de la cantante.

A.E