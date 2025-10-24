La furia de Ana, la hermana de Lourdes Fernández, tras el hallazgo: “Indignada”

En la noche del miércoles 22 de octubre, Mabel López,la mamá de Lourdes Fernández, la reconocida cantante de Bandana, denunció la desaparición de su hija, ya que no la había visto desde el 4 de octubre. Esto desplegó un intenso operativo durante todo el día del jueves, que terminó por el allanamiento del departamento de Leandro García Gómez, exnovio de la artista, y el hallazgo de ella en un complicado estado de salud. Tras esta situación, Ana Fernández, su hermana, lanzó su furia en redes sociales, y apuntó contra los oficiales.

La furia y el descargo de Ana, la hermana de Lourdes Fernández: "Indignada"

Lourdes Fernández generó preocupación a sus seguidores y familia, cuando desapareció durante casi 20 días. Si bien en redes sociales seguía activa, y mostraba fotos o videos de lo que hacía, ninguno de sus más cercanos se habían podido contactar. Finalmente, y tras una orden de allanamiento de la Justicia, oficiales de la policía la encontraron en un grave estado de salud, encerrada en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez. El hombre había asegurado que ellos terminaron la relación y se había negado a que los oficiales entraran en su domicilio, durante todo el día.

El operativo terminó con la detención de García Gómez, y el hallazgo de Lourdes, quien fue trasladada al hospital por el SAME. La Nación expuso que, a partir de fuentes del Ministerio de Salud porteño, la cantante recibió el alta del Hospital Fernández durante la madrugada del viernes, sin ninguna sintomatología, mientras que su ex fue imputado por privación ilegal de la libertad. Guido Zaffora compartió en su cuenta de X el momento en el que la policía tenía contacto por primera vez con Fernández, mientras ella estaba en el hospital.

Fue este clip el que Ana, la hermana de la cantante, reposteo en sus historias de Instagram y apuntó su furia contra la actitud de los oficiales. Uno de ellos, al final, le pidió un autógrafo cuando se recuperara. La joven se expresó al respecto. "Indignada. Espero que reflexionen sobre las actitudes frente a gente que necesita ayuda, no un cholulo que porque es famoso, no actúan con profesionalismo", escribió enojada al respecto.

La familia de Lourdes Fernández y sus amigos, sobre todo las integrantes de Bandana, apuntó en todo momento contra la expareja de la cantante, y aseguró que tomarán medidas sobre la situación. En las últimas horas, se supo que ella volvió con sus seres queridos, tras haber estado bajo vigilancia en el hospital por su estado de salud. Sin embargo, los más cercanos se siguen pronunciado al respecto, y los usuarios de las redes sociales opinan sobre ello.

