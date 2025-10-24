Mabel López, la mamá de Lourdes Fernández de Bandana, reveló detalles de la preocupante situación que atraviesa: "Él la tenía muy sedada"

Mabel López, la mamá de Lourdes Fernández de Bandana, reveló detalles de la preocupante situación que atraviesa su hija, luego de una denuncia que activó el protocolo de búsqueda. La artista fue localizada en el domicilio de su expareja, en condiciones que generaron inquietud en su familia y entorno más cercano.

Mabel López, la mamá de Lourdes, rompió el silencio y dio detalles de la salud de su hija

Mabel López, la mamá de Lourdes Fernández de Bandana, compartió información sobre la delicada situación que enfrenta su hija, tras la denuncia que puso en marcha el operativo de localización. La cantante fue encontrada en la vivienda de su expareja, en un contexto que despertó preocupación entre las personas cercanas a su entorno.

En una conversación con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi Live), la madre de la artista relató cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en la intervención policial y el traslado de la cantante a un centro médico. La situación se volvió visible tras la denuncia que realizó por la desaparición de su hija.

En la noche del 23 de octubre, Lourdes Fernández fue encontrada en el domicilio de su expareja, Leandro García Gómez, en el barrio de Palermo. Según el relato de su madre, la artista se encontraba en un estado de sedación que generó preocupación. La intervención de las autoridades permitió que fuera trasladada al Hospital Fernández, donde recibió atención médica.

“Está enojada conmigo, pero viva”, dijo, reconociendo que la reacción de la artista era esperable para ella. Además, también explicó que su hija decidió no regresar con ella y que se alojó con una amiga que le ofreció contención. “Yo esperaba esa reacción. Está enojada con algunos amigos también, pero ellos mandaron material, conversaciones. Fueron clave”.

La dura situación que está viviendo Lourdes Fernández y su familia

En la misma línea, Mabel López agradeció el apoyo de sus otros hijos y de personas cercanas que colaboraron con la búsqueda. “Esto es de libro: te golpean y después te llevan un ramo de flores, y una piensa que fue culpa suya”, agregó. El caso de Leandro García Gómez quedó en manos de la Justicia, con una imputación por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género.

Por su parte, la madre de Lourdes Fernández comentó que no pudo hablar de forma directa con ella: “No hablé directamente con ella, pero no está consciente del peligro. Vi un programa donde dijo que yo estoy loca”. A su vez, reconoció que la artista todavía no comprendió el riesgo que corrió su vida: “No entiende el riesgo que corre su vida… Él la tenía muy sedada. Por ahora no encontraron drogas”.

Mabel López, la mamá de Lourdes Fernández de Bandana, reveló detalles de la preocupante situación que atraviesa su hija, en el marco de la denuncia que hizo. La intervención permitió localizar a la artista y activar medidas de protección. El caso continúa bajo investigación, con seguimiento institucional y definiciones pendientes por parte de la Justicia.

