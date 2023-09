Raquel Mancini fue una de las modelos más icónicas en la época dorada de los 90, fue descubierta por un fotógrafo en la playa y desde allí su futuro despegó, pero se vio afectada por una supuesta adicción a las cirugías estéticas que la llevaron a sufrir complicaciones de salud.

Cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera, se sometió a una liposucción que la llevó a estar en coma, Raquel fue uno de los primeros casos entre las celebridades que comenzaban a realizarse procedimientos, pero el de ella tuvo graves consecuencias.

Raquel Mancini en los 90

Actualmente transita una vida completamente distinta a la de hace tres décadas atrás. Pronta a cumplir 59 años, está afrontando una dura realidad y en LAM revelaron detalles escabrosos sobre su historia de vida, las operaciones que se realizó con Aníbal Lotocki y situación económica.

“Una de las personas que se operó con Lotocki fue Raquel, y tuvo muchos dramas de salud, se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener donde vivir”, empezó explicando en el informe Ángel de Brito y sumó: ‘’En marzo estuvo internada porque se descompensó en su casa, no podía mover el cuerpo”.



Raquel Mancini actualmente

“Su carrera despegó y consigo sus problemas de salud, se decía que tenía una adicción a las cirugías”, mencionaron en LAM, en referencia a la trayectoria de la top, que luego se vio afectada y que casi la lleva al borde de la muerte.

Cómo se encuentra actualmente Raquel Mancini

Recientemente, Raquel Mancini habló en Telenoche por ElTrece, luego de que le consultarán acerca de los rumores que vienen circulando sobre su presente actual y se encargó de esclarecer todo: “Yo estoy bien, estoy perfecta de salud, tuve una neumonía hace unos meses, pero ya está, estoy viviendo con mi mamá porque tiene 85 años, se cayó y está con bastón. Vive en un departamento grande y no la puedo dejar sola porque no puede llevar nada, siempre fuimos una familia muy unida, ,mi papá falleció y lo mínimo que puedo hacer como hija, por todo el amor que me dio mi mamá, es mudarme y estar con ella, acompañarla, no es que estoy en la calle, está todo bien, estoy viviendo como está todo el país”, detalló.

