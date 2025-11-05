Soledad Aquino reconoció su error con Paula Robles: “Fui mala con ella”

Soledad Aquino volvió a instalarse en el foco mediático luego de referirse públicamente a la denuncia que realizó Juanita Tinelli por haber recibido supuestas amenazas anónimas. La joven, que en los últimos años ganó mayor presencia en redes y medios, había manifestado preocupación por lo ocurrido.

Soledad Aquino

Las declaraciones reabrieron heridas que datan de su separación de Marcelo Tinelli, uno de los momentos más traumáticos de su vida, y que tuvieron como figura central a Paula Robles, la madre de Juanita. Así, la historia personal volvió a ponerse en escena, como un capítulo que todavía sigue generando dolor y tensiones internas.

La dolorosa historia de amor de Soledad Aquino

En 2023, Soledad Aquino decidió hablar de aquel proceso emocional durante una entrevista en el programa Mamá Felices. Allí reconoció su reacción inicial frente a la presencia de Robles en la vida de Marcelo: “Fui una guacha con Paula, no la dejaba entrar al cumpleaños de las chicas.”

Juanita Tinelli y Paula Robles

Soledad Aquino relató que la separación se dio cuando Marcelo le fue franco respecto a sus sentimientos: “Marcelo un día me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo. La veía más que a mí.” Del mismo modo, reconoció: “La separación fue difícil, fue un horror. Lloraba todo el día. Iba a terapia todos los días.”

La cruda opinión de Soledad Aquino sobre la denuncia de Juanita Tinelli

Cuando se conoció la denuncia de la joven, Soledad Aquino usó sus redes para marcar distancia: “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... suplico a la gente de los medios de chusmerío que no me pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío.”

Juanita Tinelli y Paula Robles

Sin embargo, Soledad Aquino aprovechó para apuntar nuevamente contra Paula Robles: “La mamá no es digna de mi afecto y cariño... solo me importan mis hijas... y rescatarlas de esto que me parece de terror.”. Finalmente, el primer amor de Marcelo Tinelli declaró que en lo personal no le cree nada de la denuncia a Juanita Tinelli, asegurando que para ella, la joven lo único que está buscando en llamar la atención.