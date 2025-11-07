Las pistas que indicarían que Zaira Nara volvió con su expareja, Jakob Von Plessen

Zaira Nara volvió a mostrarse públicamente con su expareja Jakob Von Plessen, padre de su dos hijos, y despertó nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación entre ellos. Además, este viernes 7 de noviembre, salieron a la luz algunas pistas que confirmaría que volvieron a estar juntos a tres años de su separación.

Aseguran que Zaira Nara habría vuelto con su ex, Jakob Von Plessen

Pasaron tres años desde que Zaira Nara y Jakob Von Plessen comunicaron su ruptura amorosa mediante un posteo en las redes sociales. Desde ese entonces, cada uno tomó caminos por separados. Ella mantuvo una relación con Facundo Pieres mientras que a él se lo relacionó con la modelo Jimena Buttigliengo.

Lo cierto es que el tiempo pasó y la llama de su amor se habría vuelto a encender. Todo comenzó cuando Zaira Nara mostró que al quedarse varada en plena autopista, Jakob Von Plessen fue a socorrerla. Si bien para algunos este gesto mostraba el buen vínculo que mantienen por sus hijos en común, Malaika y Viggo, para otros significó algo más.

Jakob Von Plessen y Zaira Nara

En las últimas horas, la top model volvió a despertar rumores de reconciliación con su ex al compartir una imagen juntos con sus niños en la comunión de su hija mayor. En la imagen se los puede ver posando juntos como cuando eran pareja, sonrientes y en armonía. Esta publicación no pasó desapercibida y alimentó las versiones que señalan que están apostando una vez más a su historia.

Zaira Nara, por su parte, dialogó con Puro Show (eltrece) y negó estar con él: "No me parece tal revuelo, fue la comunión de mi hija, compartimos un montón de eventos familiares, en el colegio y más en esta época que cada vez hay más". Asimismo, destacó que estar juntos en distintos momentos de las vidas de sus hijos se debe a su "muy buena relación”.

Sin embargo, la panelista del programa Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame reveló algunos detalles de este acercamiento entre la modelo y el guía de safaris a caballo. "La información que yo tengo es que últimamente a Zaira se la ve mucho por el country donde vive Jakob, más allá de que tienen hijos en común", expresó.

"Con esto empecé a recordar que ella antes no ponía publicaciones donde aparecía él y ahora llamativamente sí", agregó. En este sentido, contó que los vecinos del lugar le dijeron que Zaira Nara se acerca hasta la residencia de su ex y se queda allí durante varias horas. "No deja a los chicos y se va, ella se queda más tiempo", relató.

De esta manera, la integrante del ciclo de espectáculos sacó a la luz las pistas que indicarían que Zaira Nara volvió con su ex, Jakob Von Plessen, a tres años de su separación y luego de subir una postal familiar junto a él en su red social de Instagram, despertando fuertes sospechas de una reconciliación.