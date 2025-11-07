De qué vive Clara Darín, la hija menos conocida de Ricardo Darín

Clara es la hija de Ricardo Darín y Florencia Bas. A comparación de su hermano, El Chino Darín, la joven disfruta de vivir en el anonimato y de un trabajo marcado por la creatividad, que no necesita exposición pública como la actuación. Pese a la fama de su familia, continúa enfocada en sus propios proyectos.

Qué hace y a qué se dedica Clara, la hija menos conocida de Ricardo Darín y Florencia Bas

A diferencia de su padre Ricardo Darín y de su hermano, El Chino, Clara Darín siempre prefirió mantener un perfil bajo y lejos de las cámaras. Su apellido es uno de los más reconocidos del cine argentino, pero eso no la condicionó a elegir el mismo camino que su familia y con el paso del tiempo encontró su propio camino.

Ricardo Darín y su hija Clara

A través de su red social de Instagram, donde la siguen más de 50 mil personas, Clara Darín se limita a compartir su vida marcada por el arte, los momentos sencillos y su pasión por los negocios artesanales. Uno de ellos tiene que ver con la cerámica, un proyecto que comparte con su madre, Florencia Bas, llamado Teta Stuff, en el que desarrolla piezas de cerámica únicas, torneadas a mano con una técnica refinada y los pone en venta a través de su página online.

Clara Darín

En cada objeto, Clara y Florencia reflejan el amor por la creatividad que las une. Asimismo, ambas pudieron convertir este emprendimiento en un medio para canalizar sus sentimientos y continuar el legado artístico desde una mirada íntima y contemporánea. Desde 2022, siguen de cerca este negocio que fue creciendo poco a poco. En la actualidad, se pueden encontrar cuencos de diversos colores, aros, ceniceros y diferentes creaciones hechas a mano.

En su perfil, la joven de 32 años comparte su pasión por los animales, sus reuniones con amigos, sus looks fashionistas y su lado más creativo. Además, deja en claro que nunca le interesó seguir los pasos de su padre y su hermano, quien está esperando su primer hijo con la actriz española Úrsula Corberó, y que se dedicó a crear su propia identidad lejos de los flashes, las alfombras rojas y las entrevistas.

Clara Darín

Su perfil bajo y reservado se complementan a la perfección con sus proyectos personales, los cuales están alejados de la industria audiovisual, y su desarrollo en este oficio que la une mucho más a su mamá Florencia Bas. Según trascendió, la venta de piezas artesanales surgió como una idea en plena pandemia, pero recién dos años después logró llevarlo a cabo como una actividad comercial en el que podría tener su propia ganancia.

Otro de sus emprendimientos tiene que ver con su amor por la fotografía, mediante la cuenta Carla.films deja ver las imágenes que toma durante su tiempo libre. En ellas, Clara captura escenas cotidianas con una mirada sensible y estética, enfocándose en los pequeños detalles, la luz natural y los momentos que suelen pasar desapercibidos. Entre las personas a las cuales les tomó una postal con su sello propio fue a su hermano, el Chino Darín, y a su padre, Ricardo Darín.

Ricardo Darín

De esta manera, Clara Darín, hija menos conocida de Ricardo Darín y Florencia Bas, vive de sus dos pasiones: la cerámica y la fotografía. La heredera del artista eligió un camino distinto al de sus seres queridos y se enfocó en su propio desarrollo personal, lejos de los sets de filmación y las taquillas.