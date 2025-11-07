El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi iniciaría un capítulo más. Luego de más de tres meses fuera, el jugador regresaría a la Argentina con la intención de encontrarse con sus hijas, Isabella y Francesada, autorizado por la Justicia para convivir con las menores desde el 11 al 15 de noviembre. Pese a tener el aval judicial, también se habría anticipado a pedir una medida tajante que caiga sobre la madre de las niñas para evitar complicaciones en el encuentro.

El pedido de Mauro Icardi que cae sobre Wanda Nara

Desde su separación, en octubre en 2024, Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentan pública y judicialmente, principalmente con la disputa del cuidado de sus dos hijas en común. Mientras que el jugador pide la restitución internacional para un traslado a Turquía, la madre pide seguir viven en la Argentina. En ese tire y afloje, no dudan e apuntarse con munición pesada, que incluye reclamos y acciones negativas.

Lo cierto es que el Icardi también reclama ver a las menores, siendo que los últimos encuentros fueron conflictivos, dados por diversas circunstancias que complicaron la convivencia entre padre e hijas. En este contexto, Angie Balbiani en Puro Show (eltrece) aseguro que el jugador del Galatasaray llega a la Argentina junto a su novia, la China Suárez, quién presentará su nueva serie.

Esta compañía podría ser la que generaría conflicto entre la expareja, ya que el pedido expresado ante la Justicia por parte de Wanda es que la actriz no este presente en la revinculación de padre e hijas. Anticipándose a este posible problema, Mauro Icardi había tomado una medida judicial. "Wanda Nara no podría salir de la provincia de Buenos Aires en esas fechas. Tenían temor que viajara, por eso están haciendo esto", contó la periodista.

Asimismo, la periodista señaló que también se aplicará una multa de 100 millones de pesos si no cumple con lo estipulado para que se efectúe el encuentro. Por el momento, ni Wanda Nara ni Mauro Icardi hicieron referencia al respecto. Cabe destacar que la conductora días atrás apuntó contre el padre de sus hijas por no vincularse con ellas, siendo que fue el cumpleaños de Isabella y no se comunicó ni le envió un regalo. Por ello, dejó en claro que su vínculo continúa en malos términos.