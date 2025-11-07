En las últimas horas, Eugenia Tobal quedó envuelta en rumores que apuntan que renunció a MasterChef Celebrity Argentina. Según reveló Ángel de Brito en LAM, habría una renuncia “sorpresiva” dentro del reality culinario, protagonizada por “una mujer, muy querida, con futuro promisorio en el certamen”. Todos los indicios apuntaron a la actriz y conductora, quien se habría mostrado molesta tras una devolución de Germán Martitegui.

El mensaje de Eugenia Tobal tras los rumores de renuncia a MasterChef Celebrity

“Renuncia sorpresiva, de primer nivel, en un programa importante. La moda la quiere, es mujer, canal de aire… hay algo raro, hay celos también además del motivo de la renuncia”, lanzó el periodista en su programa. Según su información, Tobal habría decidido dar un paso al costado tras sentirse afectada por la exigencia del jurado y el desgaste propio del formato.

Eugenia Tobal

Sin embargo, mientras las versiones se multiplicaban, Eugenia sorprendió a sus seguidores con una publicación que podría desmentir los rumores. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen desde el estudio del programa, donde se la ve concentrada en plena preparación de un plato. Con el delantal negro que lleva su nombre bordado en rojo y una espátula en la mano, escribió con humor: “¿Y qué hago con esto?”.

Eugenia Tobal

Horas después, subió otra historia mostrando de cerca el resultado de su trabajo: un plato con seis empanadas doradas y perfectamente selladas. Sobre la imagen, en la que se puede leer la placa del programa con su nombre y el texto “Empanadas de cuadril con salsa criolla”, Tobal escribió entusiasmada: “¡Mis 6 empanadas! Con muy buena devolución!!! ¡Muchas gracias!”.

Eugenia Tobal

Las fotos parecen ser una respuesta directa a las especulaciones sobre su salida del reality, mostrando que recibió elogios por su desempeño. La actriz, que se ganó rápidamente el cariño del público por su perfil tranquilo y su sentido del humor, evitó hacer declaraciones formales sobre la supuesta renuncia, aunque sus publicaciones dejan entrever que sigue en competencia.

Por ahora, ni la producción de MasterChef Celebrity ni Eugenia Tobal confirmaron o desmintieron oficialmente las versiones. Mientras tanto, las redes se llenaron de mensajes de apoyo para la actriz, que se ganó un lugar importante en el certamen y, con su sutil pero contundente “indirecta”, parece haber expresado una respuesta muy clara: su participación seguiría en pie.

F.A