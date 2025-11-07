Tras renunciar a MasterChef, aseguran que Valu Cervantes es víctima de “violencia económica” por parte de Enzo Fernández

La renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity tomó por sorpresa a los televidentes. La influencer, que se había convertido en una de las participantes más queridas del certamen, decidió abandonar la competencia para regresar a Inglaterra y reencontrarse con su pareja, Enzo Fernández, y sus hijos. Según contó Ángel de Brito en LAM, la despedida ya está programada y se grabará el próximo lunes 10 de noviembre.

Valentina Cervantes

Si bien en un primer momento se habló de una decisión personal motivada por la distancia y la organización familiar, el tema tomó una nueva dimensión cuando comenzó a circular una lectura distinta sobre su salida. Tal como habían explicado en LAM, la hija mayor de la pareja viajó a Buenos Aires para el Día de la Madre y no quiso regresar a Europa, lo que dejó a la familia dividida entre dos países.

El polémico análisis de la relación de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

La psicóloga Flor Rodríguez publicó en sus redes sociales un mensaje que fue leído en Intrusos, donde interpretó la renuncia de Valentina Cervantes desde una perspectiva de género. Allí expresó: “Si tu pareja te pide que renuncies a tus sueños, ahí no es”. Y agregó: “Vimos brillar a Valentina en su paso por MasterChef, pero las demandas de su pareja hicieron que ella renuncie al programa. No sólo renunció a MasterChef: renunció a sus proyectos y a sí misma”.

Flor Rodríguez señaló que lo ocurrido podría encuadrarse dentro de lo que se conoce como violencia económica: “Son ellos quienes tienen el control de la economía del hogar y boicotean cualquier proyecto que pueda significar un paso de autonomía. Así se generan dependencias que limitan la capacidad para tomar decisiones respecto a su vida”.

La razón detrás de la supuesta denuncia de violencia económica

La especialista profundizó un poco más en la relación de Valentina Cervantes y el futbolista: “Ella lo acompañó durante toda su carrera, pero en un mes él ‘no aguanta más’ y frena los proyectos de Valentina justo cuando comenzaba a establecerse laboral y económicamente. Así se generan dependencias que limitan la capacidad para tomar decisiones respecto a la propia vida”.

Posteo de la Psicóloga Flor Rodriguez

La psicóloga Flor Rodríguez también señaló que estas situaciones pueden darse cuando una de las partes sostiene la economía y la otra ajusta sus proyectos personales en función de ello. En este caso, la situación involucra directamente a Valentina Cervantes y Enzo Fernández, que volverán a reunirse en Europa tras su salida del certamen.