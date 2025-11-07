La China Suárez le pidió a Mauro Icardi que deje el Galatasaray: la respuesta del futbolista

China Suárez le pidió a Mauro Icardi que deje el Galatasaray, en una charla que combinó aspectos afectivos y proyecciones laborales. La propuesta generó distintas reacciones y dejó en evidencia que ambos evalúan cambios en su dinámica actual. La conversación incluyó preferencias personales y a la posibilidad de establecerse en otra ciudad europea.

La China Suárez quiere que Mauro Icardi deje de jugar en Turquía

Según se reveló en el programa Sálvese Quien Pueda (América), la actriz le habría pedido al delantero que deje el club turco donde actualmente juega, con el objetivo de iniciar una nueva etapa en otro país. Durante la emisión del ciclo, Yanina Latorre compartió detalles sobre esta situación que, según explicó, se mantiene en reserva pero ya genera repercusiones.

“La China le dio un ultimátum a Mauro. Ella no quiere seguir viviendo en Turquía”, comentó En ese sentido, agregó que la China Suárez estaría interesada en mudarse a Italia, más precisamente a Milán, ciudad que considera más cómoda para su estilo de vida y la crianza de sus hijos. “La China quería no sólo ser botinera, quería ser Wanda”, expresó la conductora.

Según lo relatado, la ex Casi Ángeles no se siente cómoda en Estambul y estaría presionando a Mauro Icardi para que deje el Galatasaray y busque una nueva oportunidad en Europa. “Ella quiere ir a Milán”, insistió la conductora, dejando en claro que el pedido no estaría vinculado únicamente a lo afectivo, sino también a cuestiones personales y familiares.

Yanina Latorre aconsejó a la China Suárez sobre su presente de botinera

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no dudó en apuntar contra la China Suárez y comentó como es el presente del jugador dentro del club. “El club no quiere que el jugador venda sexo, quiere que venda fútbol. Ahora, cuando el jugador es pollerudo, la culpa es de él”, señaló. Además, destacó el trabajo que hizo el delantero con Wanda Nara.

“La vida futbolística, ganar plata, ahorrar y firmar contratos, obligarlo a ir al Galatasaray y armarle todo, lo hizo Wanda”, continuó la presentadora. En la misma línea, destacó que la actriz quería “ser Wanda” pero que no quiere vivir en Estambul, sino que quiere trasladarse a Italia: “Ella quiere irse a Milán”.

“Ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que él tenga ofertas de ahí”, continuó Yanina Latorre. “Esto es un consejo de botinera vieja a joven, que lo agarraste casi en desuso: tenés que ayudarlo a que haga dieta, que entrene todos los días. Un tipo que estuvo un año parado a los ojos del club es terrible. Es el jugador más caro del club: 11 palos”, concluyó.

China Suárez le pidió a Mauro Icardi que deje el Galatasaray, en una conversación que puso sobre la mesa temas personales y decisiones vinculadas al futuro. La respuesta del futbolista reflejó su compromiso con el club y la necesidad de evaluar los tiempos adecuados para cualquier cambio.

