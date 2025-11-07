Valeria Mazza habló de los rumores de romance de su hijo, Balthazar Gravier, con Victoria Federica: "Es un amor, la conocemos todos"

Desde hace algunos años, Valeria Mazza y su familia dividen sus vidas entre la Argentina y España, donde pasan distintas temporadas siendo parte del mundo del espectáculo en ambos países. Además, los hijos de la modelo realizan deportes de elite y tiene diversos puntos de entrenamiento. Lo cierto es que son parte de la socialité y Balthazar Gravier fue visto en diversas ocasiones junto a Victoria Federica, la sobrina del rey Felipe, y los rumores de romance no cesan.

Fue la propia Valeria Mazza quien se hizo eco de estos rumores, y no dudó en destacar el vínculo que une a los dos jóvenes y confirmó la cercanía que mantiene, sin cerrar por completo la puerta de formar parte de la realeza española.

Valeria Mazza y la relación de Balthazar Gravier con Victoria Federica

Valeria Mazza es una de las modelos argentinas que tiene una larga trayectoria nacional e internacional, contando con una gran fama a pesar de haberse retirado de las pasarelas. Y son sus herederos quienes también cuentan con la popularidad de su madre, aunque tiene un bajo perfil si son muy activos en redes sociales, y cada uno muestra las actividades que realizan.

Por su parte, Balthazar Gravier, el hijo mayor, se graduó en 2023 de Ingeniero industrial y ahora vive en España. Es allí donde mantiene un bajo perfil, a diferencia de su hermano que se dedica al modelaje, y es el sitio donde habría conocido a Victoria Federica, la hija de la infanta Cristina. En diversos momentos, los jóvenes se mostraron juntos en eventos y poco se tardó en vincularlos amorosamente.

Por supuesto que la modelo no dudó en hablar sobre este tema. En un reciente video compartido por la cuenta de TikTok de Vanitatis, se evidencia la forma que Valeria Mazza aborda el tema, dejando en resguardo la intimidad de su hijo. Sin embargo, contestó la pregunta al respecto: "Son amigos, la verdad es que es un amor, la conocemos todos". Y agregó: "Nunca me la presentaron como parte de la familia, pero sí que la vemos todos los años".

Ante la ambigüedad de estas palabras, con las que dejó la puerta abierta de un romance, la modelo destacó que ella conoce la información de su hijo que le interesa saber, sin este tipo de detalles. Por ello, sus declaraciones generaron diversas especulaciones acerca de la relación amorosa que podrían tener Balthazar Gravier y Victoria Federica. Por el momento, los protagonistas no hicieron declaraciones al respecto.