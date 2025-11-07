Mauro Icardi enfrenta una situación particular tras conocerse su próxima visita a la Argentina, donde compartirá tiempo con sus hijas, fruto de su pasada relación con Wanda Nara. En medio de acuerdos familiares y compromisos pendientes, trascendió el monto de dinero que el delantero deberá pagar para poder salir del país.

Mauro Icardi atraviesa una instancia particular tras confirmarse su próximo viaje a la Argentina, donde se reunirá con sus hijas, el próximo 11 de noviembre. En el marco de responsabilidades compartidas y acuerdos vigentes entre él y Wanda Nara, se conoció la cifra que deberá abonar antes de regresar a Turquía.

En los últimos días, se conoció que el delantero tendrá unos días libres y vendrá al país para poder compartir tiempo con sus hijas. Pero en las últimas horas, trascendió que para antes de que pueda salir del país deberá abonar una suma de dinero correspondiente a una deuda relacionada con una de las menores.

Según reveló Angie Balbiani en el programa Puro Show (eltrece), Mauro Icardi tiene pendiente el pago de una deuda superior a los 3.600.000 pesos. El monto corresponde a honorarios adeudados a la psicóloga de una de las niñas, en el marco de los gastos compartidos que mantiene con Wanda Nara.

“Wanda y Mauro tienen divididos los gastos de las niñas y esa plata corresponde a una deuda que tiene el futbolista con una de las psicólogas de las nenas”, explicó la panelista. El pago de servicios profesionales relacionados con la salud mental forma parte de los acuerdos que ambos padres tienen.

Mauro Icardi se reencontrará con sus hijas en Buenos Aires

En las últimas horas, se conoció que Mauro Icardi viajará en los próximos días al país. “Acaba de salir la resolución de Mauro Icardi. El 11 Mauro llega a Buenos Aires, viene por la fecha FIFA y también viene la China”, aseguró Yanina Latorre en SQP (América). Además, confirmó que vendrá con la China Suárez, quien tiene compromisos personales en Argentina.

Durante su estadía en Argentina, que se extenderá hasta el 18 de noviembre, se definieron condiciones específicas para garantizar el encuentro con las niñas. “El juez dictaminó a favor de Mauro. El 11, esperemos que con calma, Wanda Nara le va a dar sus hijas a Mauro Icardi, que se las va a llevar a la casa de sus sueños con su mujer”, continuó la conductora.

Se establecieron dos lugares como opciones para que Mauro Icardi retire las niñas y se fijó un horario determinado, en acuerdo con las autoridades judiciales. También se solicitó que las menores permanezcan en Buenos Aires durante esos días, evitando traslados que pudieran interferir con el plan previsto.

Mauro Icardi deberá pagar más de 3.600.000 pesos para salir de la Argentina tras su visita, en el marco de compromisos familiares que se mantienen activos. El monto está vinculado a servicios profesionales contratados para una de sus hijas y forma parte de los acuerdos vigentes con Wanda Nara.

