Así fue el festejo de cumpleaños de Cande Tinelli: sin su familia y con un elegante evento

El 5 de noviembre, Cande Tinelli cumplió 35 años y recibió diversas muestras de cariño de su familia y amigos, pero lo cierto es que este especial día para la joven se ve atravesado por el gran escándalo familiar, en el que tiene un papel destacado al estar distancia de su hermana Juana Tinelli, quien denunció pública y judicialmente amenazas de muerte, y aseguró que se trataba por temas de su padre, Marcelo Tinelli.

Pese a este delicado momento familiar, la cumpleañera celebró su día especial rodeada de sus amigos y su hermana, Mica, sin la asistencia de sus otros dos hermanos, Juanita y Francisco. Para el evento decidió hacerlo con un encuentro relajado, en el que no faltó el lujo y la alegría.

Cande Tinelli festejó su cumpleaños con un evento privado

En medio de diversos rumores que la colocan en el centro de la escena, Cande Tinelli decidió celebrar su nuevo año de vida. La hija del conductor compartió en redes sociales la especial reunión que realizó con sus amigos, con una distinguida cena. Por supuesto, que llamó la atención la ausencia de los miembros de su familia, pero su padre se encuentra en Uruguay, disfrutando de los últimos días de ser dueño de su gran mansión, que vendió para saldar deudas económicas.

No obstante, la cumpleañera se mostró muy alegre. Si bien mantuvo el hermetismo sobre este evento, compartió una serie de imágenes que permite dar una visión de lo que sucedió por la noche del jueves. En primer lugar, mostró su look, protagonizado por un corset ajustado en tono rosa viejo con un profundo escote con un detalle metálico brillante en forma de herradura, que combinó con un jean clásico.

El maquillaje fue con labios nude y ojos definidos, complementando el estilo con un aire rebelde. Y lució el cabello, suelto y con ondas suaves. Este look combinó en perfección con el ambiente de la celebración, donde la elegancia fue otra de las protagonistas.

El lugar donde Cande Tinelli realizó una cena con sus amigos tiene una decoración que combina un estilo clásico con un toque sofisticado con una gran mesa de madera oscura, en el que se colocó vajilla blanca y detalles en rojo, copas de cristal y servilletas prolijamente dobladas.

Pero en la imagen se puede destacar un imponente candelabro de cristal, que brinda una iluminación suave y festiva, que se ve en el espejo del fondo y dando una sensación de amplitud y brillo.

Los invitados disfrutaron de una cena íntima en el que no faltaron cócteles y vino, como se muestra sobre. La imagen compartida por la agasajada transmite elegancia, alegría con buena compañía. De esta forma, Cande Tinelli celebró su cumpleaños con la importante ausencia de su familia, aunque la propia joven indicó que posiblemente viajaría a Uruguay durante el fin de semana para despedir a la propiedad que tantas alegrías le dio, allí podría festejar con su padre.