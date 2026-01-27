Gran Hermano generación Dorada finalmente tiene fecha de inicio y la emoción en los fanáticos se siente en las redes sociales. Santiago del Moro muestra las nuevas remodelaciones que se realizaron dentro de la casa más famosa de la televisión argentina, y los detalles más jugosos de esta edición especial. Sin embargo, hubo un cambio clave, que hizo que el lugar se uniera a las tendencias del diseño de interiores. El patio ahora tendría una "playa", como Nicolás Cabré y Rocío Pardo hicieron en su gran mansión.

El estreno de Gran Hermano, generación Dorada

La nueva "playa" de la casa de Gran Hermano generación Dorada

Gran Hermano generación Dorada propone una nueva dinámica dentro de la casa más famosa de la Argentina: celebridades luchando por ganar el premio mayor. El programa más esperado tiene su comienzo el lunes 23 de febrero, donde anunciarán a los participantes y mostraran los detalles. Sin embargo, la remodelación dentro del lugar se comenzó a hacer, en cuanto finalizó la edición anterior, y hubo un cambio clave que sorprendieron a todos: chau pileta de jardín.

Santiago del Moro fue el encargado de mostrar las imágenes de dentro del lugar, donde decidieron seguir la nueva tendencia de diseño de interiores y apostar por una propuesta más jugada. En sus historias de Instagram, compartió una fotografía del patio de la casa, aún en construcción, donde se destacaba una extensión de arena clara, palmeras artificiales y la base de lo que será la nueva “playa”. “Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero”, escribió el conductor, emocionando a todos los fanáticos del formato.

La nueva playa de Gran Hermano

Nicolás Cabré y Rocío Pardo le dijeron chau a las piletas de jardín

La "playa" hecha en la casa de Gran Hermano se unió a la tendencia de despedirse de las piletas clásicas que comenzaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su mansión. Durante el 2024, la pareja mostró el paso a paso de la construcción de su propio lugar de verano, en el patio de su casa, con el tamaño de su anterior piscina. Con una cascada hecha de piedras, ambos siguieron con la estética resort y le sumaron una extensión del living sobre la arena.

La playa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Los famosos comenzaron a despedirse de las piletas de jardín, para imitar a la naturaleza paradisíaca, ideal para el verano. El cambio por la "playa" dentro de la casa es solo el primer detalle de Gran Hermano generación Dorada que enamoró a los fanáticos. Los usuarios de las redes sociales dieron sus comentarios, y comenzaron con sus teorías sobre posibles participantes y el rol que esta vez cumplirá este nuevo espacio clave para el reality.

A.E