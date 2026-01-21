Así es el nuevo jardín de la casa de Gran Hermano: playa artificial, jacuzzi y una pileta climatizada para desafiar a los participantes

La cuenta regresiva para el estreno de Gran Hermano: Generación Dorada ya empezó y, como antesala, Santiago del Moro comenzó a revelar algunos de los cambios más impactantes de esta nueva edición. A través de sus redes sociales, el conductor mostró el avance de las obras en la casa y generó una enorme expectativa entre los fanáticos del reality.

El mayor foco está puesto en el jardín, un espacio emblemático que fue completamente transformado. Con imágenes del detrás de escena y mensajes enigmáticos, Santiago Del Moro dejó en claro que esta edición marcará un antes y un después en la historia del programa, apostando a una estética renovada y a nuevos desafíos para los participantes.

Uno de los cambios más simbólicos es la desaparición de la clásica pileta, presente durante años en la casa. En una de sus historias, Santiago del Moro se despidió con ironía y nostalgia: “Chau pileta, gracias por tanto”, confirmando que el icónico espacio quedará en el recuerdo.

En su lugar, el parque fue intervenido de manera integral. Las primeras imágenes mostraron un gran pozo que despertó todo tipo de especulaciones, acompañado por un mensaje breve y misterioso del conductor: “Cada día es más grande”. Con el correr de los días, el panorama comenzó a aclararse y el jardín empezó a tomar una forma completamente distinta a la conocida.

La gran novedad es la incorporación de una playa artificial con arena, un recurso nunca antes visto en la casa de Gran Hermano. “Vamos a la playa. Prepárense”, escribió Santiago Del Moro al mostrar las primeras imágenes del nuevo sector, confirmando que el reality apostará fuerte al impacto visual y a un entorno más lúdico.

Además, la producción sumó una pileta climatizada y un jacuzzi, una combinación pensada para potenciar la convivencia y generar nuevas dinámicas dentro del juego. El objetivo es que el espacio exterior no sea solo un lugar de descanso, sino también un escenario clave para estrategias, vínculos y conflictos. Con una estética distinta y una fuerte apuesta a la sorpresa, el nuevo jardín se perfila como uno de los grandes protagonistas de la nueva edición de Gran Hermano.