Un ex Gran Hermano presentó a su nuevo novio en las playas de Punta del Este: paseos a orillas del mar y tardes de relax

Santiago "Bati" Larrivey volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos de los conflictos televisivos y cerca del mar. El ex participante de Gran Hermano 2025 fue fotografiado en las playas de Punta del Este junto a su nuevo novio, en postales que hablan de romance, complicidad y descanso. Caminatas de la mano a la orilla del mar, charlas distendidas bajo el sol y largas tardes de relax marcaron esta escapada que no pasó desapercibida.

Santiago "Bati" Larrivey presentó a su novio en las playas de Punta del Este

Las imágenes muestran a Santiago "Bati" Larrivey disfrutando de unos días de verano en el exclusivo balneario uruguayo, relajado y sonriente, compartiendo reposeras, mate y conversaciones íntimas con su pareja. En otro momento, se los ve caminando juntos por la costa, muy cerca el uno del otro, confirmando sin palabras el gran momento personal que atraviesa el ex GH.

Santiago "Bati" Larrivey en Punta del Este (RS Fotos)

Este presente amoroso llega a unos meses de quedar envuelto en un escándalo. Es que tras su salida de la casa más famosa del país, fue protagonista de un fuerte rumor que lo vinculaba sentimentalmente con Diego Poggi, conductor de All Access, el stream de Telefe. En su momento, las versiones que circularon en redes sociales hablaban de un supuesto encuentro íntimo en los pasillos de Telefe, algo que él negó de manera contundente.

Santiago "Bati" Larrivey en Punta del Este (RS Fotos)

“Es imposible, obviamente es mentira”, aseguró entonces en el programa Gossip (Net TV), donde explicó que conoció a Poggi recién después de salir de la casa y destacó su respeto y buena onda. Además, fue claro al remarcar que ambos estaban en pareja y que todo se trató de un invento surgido en X, impulsado por fandoms del reality.

Santiago "Bati" Larrivey en Punta del Este (RS Fotos)

Hoy, las fotos en Punta del Este parecen cerrar cualquier especulación del pasado. Con look relajado, bronceado y sin esconder gestos de cariño, Santiago "Bati" Larrivey eligió mostrarse feliz, enamorado y en calma. Una nueva etapa comienza para el ex Gran Hermano, lejos de los escándalos y muy cerca del mar.

Fotos: RS Fotos