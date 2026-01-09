Uno a uno, quiénes son los panelistas de Gran Hermano Generación Dorada

En las últimas horas, Ángel de Brito reveló en #AngelResponde cómo estará conformado el panel de Gran Hermano: Generación Dorada. Se trata de una edición especial que buscará combinar experiencia, análisis estratégico y opiniones con personalidad. La producción ya definió quiénes serán los integrantes fijos y quiénes participarán de forma rotativa. La idea es sostener un debate dinámico y con distintas miradas sobre el juego. Así, el reality se prepara para una temporada con un fuerte respaldo en su espacio de análisis.

Entre los confirmados aparecen figuras históricas del universo GH y periodistas con amplio recorrido mediático. Cada uno aportará un perfil distinto para interpretar lo que pase dentro de la casa. Habrá lugar para la lectura emocional, la estrategia pura y el análisis social del comportamiento. También se buscará reflejar el impacto que el programa tiene en redes y en la conversación pública. De ese modo, el panel funcionará como una extensión del juego fuera de la casa.

Los panelistas fijos: experiencia, análisis y show

Dentro del equipo estable se destacan Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Sol Pérez. Ubfal vuelve a ocupar un rol central como una de las voces más ligadas históricamente al formato. Su mirada suele enfocarse en los vínculos, las alianzas y la lectura fina de las estrategias. Reato aportará un análisis más estructural, con foco en los discursos y las dinámicas de poder. Su perfil suma una capa de interpretación social al desarrollo del juego.

Sol Pérez y Gastón Trezeguet ingresaron a la casa en 2024 durante una gala en vivo, para interactuar con los participantes.

Gastón Trezeguet, finalista de la primera edición argentina, se mantiene como referente del análisis estratégico. Con un estilo directo, suele anticipar movimientos y marcar errores clave de los participantes. Su experiencia dentro de la casa lo convierte en una fuente constante de comparaciones con ediciones pasadas. Sol Pérez, en tanto, suma frescura y conexión con el público más joven. Su participación aporta ritmo, emoción y una lectura más cercana a las reacciones de la audiencia.

Los rotativos: más voces y distintas miradas

A ese equipo se sumarán de manera rotativa Marcela Tauro, Tato y Eugenia, además de otros periodistas. Tauro aportará información, contexto mediático y un estilo frontal que suele generar debate. Su presencia refuerza el costado más periodístico del panel. Tato y Eugenia estarán más ligados a la lectura de redes y a la reacción del público digital. De ese modo, el debate incorporará el pulso que se vive fuera de la pantalla.

Con este esquema mixto, el programa busca sostener variedad y renovación constante en el análisis. Las rotaciones permitirán sumar voces según el momento del juego y los conflictos en desarrollo. También se adaptará el panel a las distintas instancias de la competencia. La intención es acompañar cada etapa con miradas acordes al clima de la casa. Así, el debate se convierte en una pieza clave del relato del reality.

Laura Ubfal y Ceferino Reato, dos de las miradas más experimentadas del panel, dentro de la casa en 2024.

En ese contexto, Gran Hermano: Generación Dorada apuesta a reforzar uno de sus espacios más influyentes. El panel no solo comenta lo que sucede, sino que también instala lecturas y tendencias. Sus opiniones muchas veces impactan en la percepción del público y en la estrategia de los jugadores. Por eso, la elección de los nombres no es casual ni improvisada. Todo apunta a una temporada con alto nivel de análisis y fuerte presencia mediática.