Santiago del Moro mostró el cambio más importante de la nueva casa de Gran Hermano

Mientras todavía faltan algunas semanas para el estreno de una nueva edición de Gran Hermano, la expectativa ya empezó a crecer entre los fanáticos del reality. Telefe prepara una temporada especial, bautizada Generación Dorada, que combinará famosos, exparticipantes y nuevos aspirantes, con la promesa de una convivencia distinta a todo lo visto hasta ahora.

Santiago del Moro

En ese contexto, Santiago del Moro decidió anticipar uno de los cambios más impactantes de la nueva casa de Gran Hermano. A través de sus redes sociales, el conductor mostró una modificación clave en el corazón del hogar más famoso del país y dejó en claro que la próxima edición llegará con una transformación profunda, tanto estética como conceptual.

La inesperada remodelación en la casa de Gran Hermano

Fue desde sus historias de Instagram que Santiago del Moro compartió un video que rápidamente dio que hablar. En las imágenes se observa el patio de la casa de Gran Hermano completamente modificado: la histórica pileta ya no está. En su lugar, aparece un gran pozo de tierra, señal inequívoca de que algo nuevo está por construirse. “Gran Hermano 2026, ¡chau pileta, gracias por tanto!”, escribió el conductor.

La desaparición de la pileta generó sorpresa y especulaciones entre los seguidores del ciclo, ya que durante años fue escenario de fiestas, estrategias, romances y conflictos. Santiago Del Moro reforzó el mensaje al sumar otra frase que encendió la intriga: “Se vienen los cambios a la casa más famosa”, dejando abierta la puerta a nuevas dinámicas y desafíos para los participantes.

Remodelaciones, casting y una edición que promete

El adelanto llega en un momento clave, justo después de que se realizara el casting presencial para la nueva edición de Gran Hermano en los estudios de Telefe. Cientos de aspirantes pasaron por una exigente selección, donde cada uno tuvo apenas un minuto para convencer a la producción de que merece ingresar a la casa. Una señal clara de que la competencia comenzará incluso antes de que se abran las puertas.

Gran Hermano Edición Dorada

Cabe recordar que, a mediados de noviembre, Santiago del Moro ya había recorrido la casa junto a directivos del canal y miembros de la producción. En ese entonces, el living y el comedor aún mantenían la estética de la última edición. “Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”, había adelantado el conductor, anticipando las reformas que ahora comienzan a hacerse visibles. Con una casa renovada, un formato ambicioso y cambios que prometen modificar la convivencia, Gran Hermano Generación Dorada empieza a tomar forma.