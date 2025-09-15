El viernes a las 19:50, al momento que circulaba en moto por la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez en sentido a General Rodríguez, Thiago Medina fue embestido por un vehículo. Como consecuencia del accidente, el joven de 22 años atraviesa un complicado cuadro de salud y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Luego de una intervención de urgencia por una cirugía torácica y la extirpación del bazo, su cuadro es crítico, permaneciendo con respirador e inotrópicos. En medio de la espera por la evolución de su cuadro, se comenzará con las investigaciones pertinentes para dar inicio a la causa judicial y conocer los pormenores de lo sucedido.

La causa judicial del accidente de Thiago Medina

Desde cadenas de oraciones a mensajes alentadores en redes sociales está recibiendo Thiago Medina, en medio de un complicado estado de salud, luego de haber sufrido un accidente al momento que se trasladaba en su moto. El exparticipante de Gran Hermano lucha por su vida y en medio de este delicado momento, se comenzarían a realizar las primeras pericias judiciales en el lugar del hecho para conocer detalles del siniestro como la visibilidad que tenían los involucrados, la condición de la ruta y cómo afectó la zona de curva a lo ocurrido. La causa está caratulada como lesiones culposas.

El periodista especializado en policiales, Mauro Szeta, comunicó en redes sociales que "el fiscal de Moreno Carlos Ventricelli suma videos y testimonios para establecer responsabilidades". Asimismo, en las últimas horas circuló un video del momento en el que se produjo el accidente, dejando en evidencia que hay un automóvil Chevrolet Corsa involucrado,. El conductor del auto se quedó en el lugar asistiendo a la víctima, como así también una pareja de jóvenes que circulaban por aquel camino y fueron testigos del accidente, y se acercaron al UFI N.º 1 para brindar detalles.

Este martes comenzarían las testimoniales y se conocerán pormenores del accidente. Por el momento, no hay detenidos, pero el conductor del Chevrolet Corsa fue notificado de la existencia de la causa judicial, según expresó Szeta.

Actualmente, Thiago Media continúa hospitalizado y este lunes se conoció un nuevo parte médico. "El paciente permanece en UTI con pronóstico reservado. Se encuentra estable, sin fiebre y presenta disminución de la medicación suministrada. Está bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. En el transcurso del día, se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales", informaron desde el hospital.