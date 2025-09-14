Ángel de Brito reveló cómo sigue la salud de Thiago Medina a dos días del accidente: "Está en coma inducido"

Horas críticas y momentos de incertidumbre están atravesando la familia de Thiago Medina luego del grave accidente en moto que sufrió el viernes 12 de septiembre cuando transitaba por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, localidad de Francisco Álvarez. La noticia fue anunciada por Ángel De Brito en LAM (América TV) lo que generó una gran conmoción en la opinión pública, no sólo por la gravedad del choque entre la motocicleta y el Chevrolet Corsa, sino por la entidad de la figura pública.

Dado que los espectadores se encuentran expectantes ante la situación médica de la expareja de Daniela Celis, fue el propio conductor que amplió los detalles del parte médico que brindaron los profesionales del Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos de Moreno.

Thiago Medina | Twitter

Ángel De Brito habló del estado de salud de Thiago Medina

Ángel De Brito es uno de los periodistas más respetados del ambiente. Con más de dos décadas en los medios de comunicación, su carrera como comunicador lo llevó a formar parte de los programas más vistos de la televisión abierta. Su impronta única y su estilo periodístico lo consagraron como el portavoz de las verdades del espectáculo. Es por ello que cada información que almacena es de carácter prioritario para quienes siguen de cerca su forma de actualizar las últimas novedades. En este caso, brindó detalles del estado de salud de Thiago Medina tras ser el primero en anunciar el trágico accidente que lo llevó a estar con asistencia respiratoria mecánica.

Posteo de Ángel de Brito | Twitter

Mediante su cuenta personal X (ex Twitter) el conductor brindó información precisa de cómo transita el postoperatorio el ex Gran Hermano tras la intervención quirúrgica que le realizaron de urgencia luego de quedar tendido en el pavimento segundos después del violento accidente. “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, escribió. Asimismo, agregó: “Está en coma inducido. Estable, pero sigue en estado crítico”.

Esta afirmación de Ángel De Brito refuerza el parte médico de Thiago Medina brindado por el nosocomio, donde cada minuto que pasa es crucial para el exconcursante del reality. Por su parte, Daniela Celis anunció hace unas horas que “Thiago tiene una leve mejoría”. La madre de las gemelas Laia y Aimé se lo atribuyó a los resultados de la cadena de oración, muestras de fe y las diversas terapias holísticas vinculadas a los procesos de sanación mediante las energías. No obstante, sentenció: “Permanece en el mismo estado. Presenta un pronóstico reservado. Mantenemos el pedido de oración”.

Posteo de Daniela Celis | Instagram

A modo de conclusión, la creadora de contenidos llevó tranquilidad a todos aquellos que preguntan por las gemelas de un año y nueve meses, quienes extrañan a Thiago Medina, su padre. “Las bebés están bien. Estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”, afirmó mientras que culminó el posteo con un emoji con las manos en forma de plegaria.

NB