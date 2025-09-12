El llanto de Daniela Celis tras el grave accidente en moto de Thiago Medina: "Lo único que pido es cadena de oración"

La preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano sigue escalando. El joven sufrió un fuerte accidente en moto en Moreno y permanece internado con pronóstico reservado. En medio del desconcierto, su ex pareja, Daniela Celis, rompió el silencio y conmovió a todos con un desgarrador pedido.

En la emisión de LAM, Pepe Ochoa reveló un audio que Daniela Celis le envió, donde expresó entre lágrimas la angustia por el momento que atraviesa Thiago. “Lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración, por favor hagamos una cadena de oración entre todos”, pidió visiblemente afectada por lo ocurrido.

Daniela Celis se pronunció en redes sociales

Además del mensaje difundido en televisión, Daniela Celis utilizó sus redes sociales para compartir los momentos posteriores al accidente. En una historia de Instagram publicó una foto desde el hospital junto a un mensaje que encendió la alarma entre sus seguidores: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el vaso”.

Daniela Celis, quien compartió con Thiago Medina uno de los romances más recordados de la última edición de Gran Hermano, pidió apoyo a todos sus seguidores y dejó en claro la delicada situación. “Recen mucho, hagamos una cadena de oración”, insistió.

Comunicado de Daniela Celis

En LAM también remarcaron la consternación de Daniela al enterarse del accidente. “Estaba obviamente muy consternada porque el pronóstico es reservado, saben que cuando el pronóstico es reservado es un estado delicado de salud”, explicaron los panelistas mientras difundían el testimonio.

Por ahora, Thiago Medina permanece bajo observación, mientras su familia y seres queridos aguardan novedades sobre su evolución. El pedido de Daniela Celis rápidamente se viralizó en redes sociales y cientos de fanáticos comenzaron a sumarse con mensajes de aliento y oraciones para el ex Gran Hermano.