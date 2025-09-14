Revelan cómo quedó la moto de Thiago Medina tras el accidente

Tras el terrible accidente que sufrió Thiago Medina en la Ruta 7 de Moreno, se conocieron las imágenes de cómo quedó su moto después del impacto. El ex Gran Hermano circulaba con su vehículo el viernes por la noche cuando chocó contra un auto Chevrolet Corsa y terminó internado en terapia intensiva.

Cómo quedó la moto de Thiago Medina tras el accidente

Thiago Medina continúa internado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos de Moreno después de protagonizar un violento choque con su moto. El ex participante de Gran Hermano se encuentra con pronóstico reservado luego de que le extirparan el bazo y presentar graves heridas en el hígado y uno de sus pulmones.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano

Según informó TN, las fotos fueron tomadas dentro del depósito al que fue trasladada la moto después del accidente. Tal como se puede ver, el vehículo de Thiago Medina presenta marcas en la parte delantera, producto del golpe contra el Chevrolet Corsa gris.

Por otro lado, trascendió que el auto involucrado en el accidente de Thiago Medina quedó detenido en la comisaría de Francisco Álvarez. El vehículo presenta una importante abolladura en su costado derecho, lo que coincide con el punto de impacto contra la moto del ex participante de Gran Hermano.

Qué se sabe del estado de salud de Thiago Medina

Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno- Dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica.

Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus dos hijas

El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución.