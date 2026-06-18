Jorge Messi: de trabajador en Rosario a representante de una de las mayores fortunas del deporte

Lionel Messi brilla cada vez que se muestra con la pelota y sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini, son quienes lo acompañan desde que era un pequeño que soñaba con llegar a lo más alto del fútbol. En más de una ocasión, su papá estuvo involucrado en polémicas y versiones de distanciamiento con el astro. Sin embargo, el Diez siempre se encargó de echar por tierra las especulaciones y reafirmar su buen vínculo con él, como un pilar en lo personal y laboral.

Jorge Messi, el hombre que ayudó a Lionel Messi a alcanzar el éxito

Detrás de una de las historias más extraordinarias del fútbol mundial hay una figura que siempre eligió mantenerse lejos de los flashes. Se trata de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, quien ganó exposición pública gracias al éxito de su hijo en la cancha. Su influencia, como también la de su esposa Celia Cuccittini, resultaron claves para que el rosarino se convirtiera en una leyenda del deporte a nivel internacional.

Nacido el 1 de enero de 1958 en Rosario, Jorge Messi trabajó durante años en una fábrica metalúrgica y llevó una vida caracterizada por la simpleza. Es padre de cuatro junto a Celia Cuccittini: Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel. Mucho antes de que su apellido se transformara en una marca reconocida en todo el mundo, era simplemente un padre comprometido con el sueño de su hijo, acompañándolo a entrenamientos y partidos. Fue el primero en darse cuenta que aquel chico tímido llamado Lionel Messi comenzaba a destacarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys.

Lionel Messi junto a su padre, Jorge Messi (Foto: Instagram)

Su papel fue fundamental desde los primeros años de Lionel Messi en el mundo futbolístico. Cuando el ahora capitán de la Selección Argentina fue diagnosticado con un déficit en la hormona de crecimiento y los costos del tratamiento se volvieron difíciles de afrontar en el país, Jorge Messi tomó una decisión determinante que cambió para siempre la historia del fútbol: emigrar junto a su hijo a Barcelona para buscar nuevas oportunidades.

Aquella apuesta familiar terminó siendo el punto de partida de una carrera sin precedentes. Con el paso de los años, Jorge Messi comenzó a volcarse por completo al desarrollo profesional de Lionel Messi convirtiéndose así en su representante legal, administrador y principal consejero para elevar su trayectoria.

Lionel Messi

Siempre desde un perfil bajo, estuvo detrás de importantes negociaciones, renovaciones de contrato y transferencias. De hecho, su firma acompañó los acuerdos con el FC Barcelona y también los posteriores pasos del futbolista por el París Saint-Germain y el Inter Miami. Mientras Lionel Messi brillaba dentro de la cancha, Jorge Messi trabajaba silenciosamente para garantizar la estabilidad de su carrera.

Jorge y Lionel Messi, una relación marcada por el acompañamiento y la confianza

A lo largo de los años, la relación entre Jorge y Lionel Messi quedó reflejada en numerosas imágenes que evidencian su cercanía. Desde las tribunas siguiendo encuentros decisivos hasta los festejos familiares después de la conquista de títulos históricos, el padre del futbolista siempre estuvo presente, acompañando cada paso sin buscar protagonismo ni atención mediática.

Si bien en distintos momentos circularon rumores sobre posibles diferencias o desacuerdos entre ellos, las apariciones públicas siempre dejaron en claro el buen vínculo que mantienen. Jorge Messi fue quien acompañó a Lionel Messi cuando todavía era un niño que soñaba con jugar al fútbol profesional y nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. Luego, fue quien estuvo detrás de sus exclusivos contratos, lo que tuvo un resultado de que actualmenre el jugador tenga un patrimonio de más 1.000 millones de dólares y ser considerado el mejor del mundo.

De esta manera, Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, se convirtió en el principal sostén del futbolista en todo momento, tanto en su vida profesional como personal. La confianza mutua, los encuentros familiares y las postales juntos reflejan su sólida relación.