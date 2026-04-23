Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: preocupación porque no vuelve a su programa

La salud de Mirtha Legrand sigue generando preocupación en el mundo del espectáculo. Tras una nueva ausencia en las grabaciones de La Noche de Mirtha (Eltrece), comenzaron a circular versiones que indican que La Chiqui estaría atravesando por una delicada condición clínica que requiere tratamiento de antibióticos y un reposo que sería más prolongado de lo estipulado. Así lo explicaron Ángel de Brito y Laura Ubfal en LAM (América TV) donde ampliaron detalles del por qué la diva no vuelve a su histórico programa.

Preocupa la salud de Mirtha Legrand

A mediados de mes, Mirtha Legrand no se presentó a las grabaciones de La Noche de Mirtha debido a “una fuerte gripe”, según informaron desde el entorno. Sin embargo, tras otra semana más sin aparecer frente a la pantalla, los rumores sobre un posible empeoramiento se acrecentaron en el ambiente. En este marco, los reconocidos periodistas de la farándula brindaron detalles acerca de cómo sigue la salud de la mítica actriz.

Mirtha Legrand | Instagram

Al parecer la postergación de su regreso a la pantalla chica estaría vinculado a las condiciones que presenta el set de grabación. “Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar. Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana”, reveló Ubfal, mientras que De Brito agregó: "Los médicos le dieron 7 días de reposo".

En este marco, insistieron en que la situación con sus vías respiratorias todavía no está del todo curada, motivo por el cual no volvería a Eltrece de no estar cien por ciento recuperada. “Está todavía con un poco de tos y los médicos le tienen miedo al aire acondicionado del estudio, a que salga y lo demás”, aseveró la panelista.

Mirtha Legrand | Instagram

Juana Viale, la heredera al trono de los almuerzos

Mientras Mirtha Legrand se toma el tiempo necesario para una óptima recuperación, se especula con que Juana Viale estaría al frente del programa que conduce su abuela y ocupará la histórica cabecera de la mesa. Sin embargo, tendrían que ver si la puede reemplazar sin que se le superponga con otros compromisos laborales ya asumidos. En paralelo, días atrás, fue la propia Chiqui quien intentó despejar todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud.

"Como siempre les digo, la leyenda continúa...sólo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito chau chau!", escribió en X (ex Twitter). Ahora, con la actualización del parte médico y la prolongación de su reposo, habrá que esperar si esta licencia se extendería más de lo esperado o, bien, en mayo ya se vuelve a contar con su inigualable figura.

Cabe destacar que, la humedad ocurrida esta última semana en Buenos Aires habría favorecido la aparición de los primeros signos de un cuadro gripal. En ese entonces, la conductora creyó que se trataba de un malestar pasajero, por lo que decidió mantener su habitual agenda social. No obstante, al no mejorar, suspendió automáticamente sus actividades y sus presentaciones a eventos sociales pautados.

Por ahora, el entorno de Mirtha Legrand mantiene la cautela y prioriza su recuperación total antes de volver a exponerse a las exigencias del estudio y la vorágine de las grabaciones. Mientras tanto, el público sigue atento a cada novedad y aguarda con expectativa el regreso de la diva que, desde hace décadas, convirtió cada mesa en un clásico de la televisión argentina.

NB