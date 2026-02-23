Mirtha Legrand reveló sus trucos para llegar estupenda a los 99 años

Este 23 de febrero Rosa María Juana Martínez , conocida como Mirtha Legrand, celebra sus 99 años. El emblema de la televisión y del mundo del espectulo está hace 60 años al aire de sus míticos cenas y almuerzos, tiempo en el que el público logró concoer a la persona más allá de la figura. Disclinada, aunténtica y sincera, la conductora se lleva todos los aplausos por el importante rol social que ocupa en la pantalla con su larga trayectora, pero también su longevidad es un aspecto más que destacable de ella.

En las vísperas de su cumpleaños, el sábado por la noche, la diva reveló detalles de su vida privada que cree que impactaron positivamente para llevar una vida saludable y llegar a los 99 años, espléndida, como se la puede ver.

Mirtha Legrand y la vida que lleva para llegar a los 99 años

Con una grandiosa fiesta, Mirtha Legrand este lunes 23 de febrero celebrará su cumplaños número 99. La conductora que nació en 1927 en Villa Cañas, será la protagonista del evento organizado por su hija, Marcela Tinayre, para más de 60 personas que conforman el círculo íntimo de la familia. Pero no solo hoy es el centro de atención, sino que donde ella se presente se lleva todas las miradas al tratarse de un emblema para la Argentina.

La diva comenzó su carrera como actriz a los 13 años y luego de una basta trayectoria incursionó en la conducción. Está hace 60 años en pantalla conduciendo su ciclo con formato de almuerzo y cenas cuyos invitados tienen el espacio para abrir su corazón. Políticos, actores y actrices, cantantes, figuras resonantes de una épocas y ciudadanos destacados tinene lugar en la mesa, que logró conquistar a la audiencia de la mano de una conductora audaz y comprometida.

Además de ser celebrada por su gran trayectora, la diva es admirada por llegar a los 99 años espléndida. En este sentido, un interrogante frecuente es sobre las actividades y rutinas que realiza para mantenerse de la forma que se la ve en pantalla. En vísperas de su cumpleaños, el pasado sábado en La Noche de Mirtha (eltrece) sus invitados no dejaron lugar para sacarse esa duda.

“Llegar a esta edad es un milagro”, indicó Mirtha Legrand ante las consultas de Diego Sehinkman, Jorge Asís, Dalia Gutmann y Martín “Campi” Campilongo. Destacó que no tiene rutinas, ni realiza actividades como yoga o meditación pero si cuenta con ayuda profesional: “Hago kinesiología dos veces por semana”. “Lo hago en mi casa. Eso me hace bien. Soy ágil, no soy una pelmaza”, agregó entre risas.

Pero la conductora descató un rasgo de su personalidad que considera importante para su bienestar: “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo. Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Ni dinero, ni bienestar: tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”.Pero los invitados querían saber más detalles, por lo que la diva descato aspectos de sus cuidados alimenticios y de descanso.

“Yo como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas por día pero con la radio puesta”, indicó y destacó que no acude a fármacos para conciliar el sueño. Y agregó: "No tomo mate. Siempre pienso ‘voy a empezar’, hace más de 40 años que lo digo pero ya estoy grande”. De esta forma, Mirtha Legrand dejó en claro que se enfoca tanto en su bienestar físico como mental, de allí un resultado que muchos quieren replicar al versa espléndida.