Con lago artificial y piscina: así es la mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza

Pamela David y Daniel Vila se consolidaron como una de las parejas más estables de la última década de la televisión argentina. El empresario vio una foto de la conductora, a mediados del 2010, y se deslumbró con su belleza. Entre salidas secretas y un romance que comenzaba a crecer de a poco, la pareja fue volviéndose cada vez más unida, hasta blanquear su amor públicamente en el verano de 2011.

Durante el comienzo de esta relación, ambos optaron por convivir en un exclusivo departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar estratégico debido a los compromisos laborales de cada uno. Sin embargo, su mansión en Mendoza se volvió punto de halagos de los expertos y sus seguidores por ser un espacio de gran tamaño que fusiona la tecnología de avanzada con un entorno natural imponente, y que se volvió el refugio familiar durante el confinamiento del año 2020.

Pamela David, Daniel Vila / Créditos: E. Giménez/Perfil

Así es la mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza: estilo rústico y con paisajes andinos

La mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza es una de las propiedades de celebridades más observadas por los expertos del diseño de interior y de la arquitectura lujosa. Ubicada en la precordillera andina de El Challao, en las afueras de la Ciudad de Mendoza, la impresionante Estancia San Isidro es la casa de fin de semana de la pareja y la que fue su refugio durante la pandemia del COVID-19. El predio no solo abarca su casa principal, con un jardín de ensueño y un lago artificial, sino también una vista panorámica del borde de la cordillera que eleva ese estilo andino y rústico de la decoración. Asimismo, dispone de seis habitaciones, cada una con baño privado, y una suite principal con todo el confort.

El diseño interior crea un estilo muy conectado a la vida al aire libre, con galerías y espacios exteriores cubiertos con una estructura tradicional de vigas de madera oscura y cañizo. Los detalles de colores rústicos, como marrones, negros o verdes, se ven en cada una de las habitaciones, y en los espacios exteriores que conectan con el gran jardín. Grandes baldosas coloniales de cerámica roja, sillones esquineros, mesas auxiliares y escritorios de estilo campestre dialogan directamente creando un ambiente más cálido.

Así es la mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza

Si bien lo rústico y lo campestre es lo que más se destaca de la decoración de su mansión en Mendoza, algunos detalles minimalistas y funcionales le dan el toque moderno y tendencia entre las figuras públicas. Baranda clásica de hierro negro en las escaleras, balcones de gran tamaño, mobiliario empotrado en gris carbón, mesadas de color blanco puro, una lámpara industrial tipo campana y ventanales protegidos son lo que les da el toque más histórico, elegante y unido con algunas de las elecciones de las celebridades que optan por la vida en la vorágine de la ciudad de Buenos Aires.

Así es la mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza

Lago artificial y un jardín de ensueño: así es el exterior de la mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza

La impresionante mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza no solo se destaca por su gran tamaño y su apuesta sofisticada por lo rústico y lo andino. La realidad es que lo que más eleva a esta propiedad es su ubicación en la precordillera andina de El Challao, y los hermosos pasiajes que se forman y se ven a través de sus grandes ventanales. Es por eso que la pareja optó por hacer como centro de reuniones y de momentos de recreación a su gran jardín, con lago artificial y piscina.

El extenso espejo de agua privado, con un deck y camastros para el relax y el ejercicio, y rodeados de caminos de piedra, mantiene el estilo rústico. Este espacio es el centro de fotos de la modelo y su familia, y el punto más conocido de la propiedad. Rodeado de plantas y mucha naturaleza, les permite conectar con el aire libre y mantener la privacidad. Por otro lado, se destaca una pileta funcional integrada, las parrillas, un horno de barro e incluso una caballeriza y viñedos. Las postales que comparten en su espacio privado permite a sus seguidores halagar el paisaje espectacular, ll punto que las montañas lucen al alcance de la mano.

Así es la mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza

Pamela David y Daniel Vila son de las parejas consolidadas de la televisión argentina más estables y queridas por las celebridades. Su amor y su trabajo los obliga a mantenerse conectados con la vorágine de la Ciudad de Buenos Aires, y con la inmediatez y lujo extremo de diversos eventos donde participan. Es por eso que, para sus fin de semanas de relax, sus escapadas íntimas y su búsqueda por alejarse de la rutina, apostaron a una impresionante mansión en Mendoza, que enamoró a todos. La Estancia San Isidro es la casa de fin de semana de la pareja y la que fue su refugio durante la pandemia, dejando en claro las tendencias del estilo rústico y andino, con las apuestas extravagantes como un lago artificial, una pileta funcional y una propiedad de varios espacios.

A.E