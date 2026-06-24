Lejos de la televisión, los nuevos y exitosos negocios de Pamela David

En una reciente aparición como invitada en el ciclo Caras Glam que conduce Marcelo Polino por Caras TV, Pamela David reveló detalles sorprendentes sobre sus proyectos fuera del ámbito televisivo. También, la artista indicó cómo logró consolidar su independencia financiera.

Pamela David reveló de qué vive y el origen de sus ingresos: “Tengo policurros”

La modelo, actriz y conductora, Pamela David que saltó a la fama en 2001 tras su participación en el reality El Bar TV y condujo varios ciclos televisivos, actualmente lidera el programa Desayuno Americano. Sin embargo, sus ingresos no se reducen a esos espacios únicamente porque tiene emprendimientos que le están generando excelentes resultados económicos y le permiten explorar diferentes áreas del mundo de los negocios.

Pamela David en Caras Gram por Caras TV

Durante la entrevista con Marcelo Polino en Caras Glam, la artista se mostró relajada y con humor confesó: "Estoy muy bien, muy cómoda, muy tranquila, pero trabajo, tengo policurros". La palabra, que en su contexto significa que tiene varias fuentes de ingreso, refleja cómo ha diversificado sus negocios para asegurarse un futuro estable.

La conductora explicó que, además de ahorrar su dinero, incursionó en diferentes emprendimientos que le generan ingresos constantes. "Yo ahorro mi plata y tengo otros negocios, bueno, me olvidé de traerte mi champagne, tengo mi rosé, mi espumante", dijo, sobre el espumante que lanzó hace unos meses.

Pamela David y Marcelo Polino en Caras TV

Pamela David anunció una apuesta inesperada: “Estoy invirtiendo en ficción vertical”

Uno de los aspectos más novedosos que reveló Pamela David en su charla con Marcelo Polino fue su incursión en un campo totalmente diferente: la ficción en plataformas digitales. La conductora de Desayuno Americano adelantó que se trata de un proyecto innovador en el mercado audiovisual. "Esto es una primicia, no te puedo contar más detalles, pero a vos te lo voy a contar, por favor, porque para mí los nuevos ciclos tienen esto, la abundancia viene como piña", expuso y anunció con entusiasmo: "Estoy invirtiendo en ficción vertical".

Este proyecto, que se consume principalmente en teléfonos móviles y plataformas de streaming, representa una tendencia en auge en la industria del entretenimiento. Pamela explicó que su interés en este formato responde a los cambios en los hábitos de consumo: "Estamos consumiendo diferente, estamos consumiendo en otra forma. Entonces, voy a invertir y ganar plata".

Pamela David//Caras TV

La conductora también reveló que esta iniciativa no es solo un capricho, sino que tiene una base sólida y un respaldo profesional: "Está vendida antes de empezar a filmar". La producción, que aún no puede ser completamente revelada, cuenta con un equipo de guionistas y directores de renombre, y es producida por Eleven Up, la misma productora que realizó la exitosa serie de Jimena Acardi. "Cuando termine el Mundial", comentó Pamela sobre el posible comienzo del rodaje.

La artista también mencionó que fue contactada para participar en una película, aunque todavía no puede dar detalles por cuestiones de confidencialidad. "Me llamaron para hacer una participación en una peli, pero eso es aparte, no sé si puedo contar más, hasta que ponga el gancho", dijo, dejando entrever que sus proyectos cinematográficos también están en marcha, pero aún en secreto.

La incorporación de Pamela David en el mundo de la ficción vertical y otros negocios digitales refleja una estrategia de diversificación que busca mantenerse vigente en un mercado cada vez más competitivo y cambiante. La figura pública, que creció a lo largo de los años en la TV tradicional, ahora se posiciona como una emprendedora innovadora, con visión de futuro y dispuesta a adaptarse a las nuevas tendencias del entretenimiento y los negocios.