Este fin de semana, el nombre de Luciana Barrionuevo -conocida popularmente como Luciana Martínez- cobró trascendencia y notoriedad periodística por la denuncia en donde se la acusa de ser la autora material del robo a un turista bajo la modalidad “viuda negra”. Sin embargo, con el correr de las horas, la exparticipante de Gran Hermano logró la excarcelación y pudo recuperar su libertad, aunque bajo severas condiciones judiciales.

Luciana Martínez libre bajo la lupa de la Justicia

El escándalo judicial y mediático que tiene a Luciana Martínez, exconcursante de Gran Hermano, tuvo un nuevo capítulo. Según la información brindada por el periodista Fede Flowers en su cuenta X (ex Twitter), la joven y su manager, Cristian Wagner, quedaron en libertad, aunque con explícitas condiciones jurídicas que deberán acatar a rajatabla para no volver a ser detenida.

Luciana Martínez y James Varela | Captura de X de la cuenta de Fede Flowers

En primer lugar, tal y como expresa el documento que compartió en su perfil, Luciana “deberá someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación”. Asimismo, mantener comunicación telefónica con el Tribunal “durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes”.

Finalmente, la oriunda de Santa Cruz no podrá acercarse al denunciante Bradley James Varela, debiendo respetar un pronunciado distanciamiento físico. Cabe destacar que Barrionuevo quedó imputada por los delitos de robo bajo la modalidad de “viuda negra”. De acuerdo a lo que trascendió, el fiscal encuadró el hecho como un hurto y no como un delito de mayor gravedad, criterio que fue acompañado por el juez al momento de disponer la excarcelación mientras avanza la investigación. En otras palabras, la causa continúa en trámite y aún resta la evaluación de pruebas, declaraciones y peritajes clave para determinar lo ocurrido.

Resolución Judicial de la liberación de Luciana Martínez | Twitter

Bradley James Varela viajó a Estados Unidos

Mientras la situación judicial en Argentina sigue su curso, la presunta víctima de Luciana Martínez que aseguró haber sido drogado y despojado de sus pertenencias, ya está rumbo a Estados Unidos, su país de origen. Luego de recuperar sus documentos y haberse realizado un nuevo pasaporte, el turista estadounidense regresó a su país natal.

En este marco, el periodista de espectáculos que difundió esta información reposteó un contundente twit, donde deja en claro que no se presentaron cargos en contra del denunciante por presunto ataque contra la integridad sexual de la ex GH: “El yankee pudo regresar a su país porque la denuncia del presunto abuso sexual del que habló Luciana nunca existió, es decir, nunca fue denunciado en la Justicia. Además, la Embajada le solucionó el tema de la documentación porque su pasaporte nunca apareció”.

De esta manera, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo del juez Alfredo Godoy, con intervención de la secretaría de Diego Hernández, siguen trabajando para esclarecer qué fue lo que sucedió realmente en la madrugada del sábado 14 de marzo entre Luciana Martínez y el turista extranjero. Por su parte, la bailarina y su representante recuperaron la libertad, “bajo caución juratoria”, en un expediente que, por ahora, mantiene abiertas varias líneas y deja bajo análisis judicial el rol de todos los involucrados.

NB