Escándalo total: Una ex Gran Hermano detenida por dopar y robar a un turista

El barrio de Palermo se convirtió en el escenario de un guion digno de una serie policial, pero con una protagonista de la vida real y de los realities. Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano 2024, fue arrestada este sábado 14 de marzo tras ser acusada de participar en un robo bajo la modalidad de "viuda negra" en perjuicio de un ciudadano estadounidense.

El hecho ocurrió en las exclusivas habitaciones del Hotel Smart, sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro. Lo que comenzó como una noche de fiesta en un boliche porteño, terminó con una denuncia policial, un pasaporte desaparecido y la carrera mediática de la joven santacruceña pendiendo de un hilo judicial.

El "modus operandi": Bebidas, sueño profundo y habitación vacía

Según confirmaron fuentes policiales y la agencia Noticias Argentinas, la víctima —un turista de Estados Unidos— conoció a Luciana Martínez y a otro hombre en un local bailable. Tras algunas horas de charla, los tres se dirigieron al hotel para continuar la noche. Sin embargo, el "after" tuvo un giro oscuro.

Ingresaron a la habitación y consumieron bebidas. Poco después, la víctima perdió el conocimiento (se sospecha el uso de un potente somnífero). Al despertar cerca del mediodía, el hombre se encontró solo y con la habitación revuelta.

Luciana Martínez

Su pasaporte y un reloj de alta gama desaparecieron del lugar. Tras la denuncia, la justicia actuó con rapidez, logrando la detención de Martínez y su acompañante, quienes ahora quedaron a disposición de la justicia bajo cargos de robo.

Luciana Martínez: El recuerdo de su impactante entrada a Gran Hermano

La noticia generó un shock inmediato en redes sociales, donde el nombre de Luciana Martínez ya era conocido. La joven oriunda de Santa Cruz fue una de las figuras más comentadas de la edición 2024 de Gran Hermano. Su ingreso a la casa quedó marcado a fuego por su historia personal: en plena gala en vivo, reveló que su nombre real era Jorge y que su identidad como Luciana era, hasta ese momento, un secreto que ni siquiera su familia conocía.

Aquel momento de vulnerabilidad que le ganó el cariño de miles de seguidores hoy queda opacado por las esposas y las cámaras policiales. De ser la joven que buscaba libertad en televisión, a ser señalada como parte de una banda de "viudas negras" en el corazón de Buenos Aires.

El uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima agrava cualquier figura de robo. Mientras se realizan las pericias toxicológicas al turista, la situación procesal de Luciana es delicada. En 2026, la justicia porteña ha endurecido los controles sobre este tipo de delitos que afectan directamente al turismo internacional.

Luciana Martínez

Por ahora, el hotel Smart ha entregado las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se vería claramente el ingreso y egreso de la ex Gran Hermano junto a su cómplice.

AM