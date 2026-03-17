El nuevo video que complicaría la situación juidicial de Luciana Martínez señalada de "viuda negra"

La situación judicial de Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano 2024, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas tras la aparición de un video que podría complicar su defensa. La joven fue denunciada por un turista estadounidense por un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, un caso que generó fuerte impacto mediático. Aunque tanto ella como su entorno negaron las acusaciones, las imágenes incorporadas a la causa abren nuevas dudas. El material ya está en manos de la Justicia y podría ser clave para reconstruir lo ocurrido. En paralelo, se conoció que la joven fue liberada mientras continúa la investigación, lo que cambia parcialmente el escenario judicial.

Luciana Martínez y las imágenes que podrían comprometerla

El video fue captado por las cámaras de seguridad del hotel donde se habría producido el hecho. En las imágenes se ve a Luciana Martínez ingresar al edificio junto al denunciante y su representante durante la madrugada. Según trascendió, los tres suben juntos al piso donde se encontraba la habitación del turista. La escena muestra un clima aparentemente distendido, con bebidas y copas en mano, lo que coincide con el relato inicial del encuentro previo. En ese contexto, desde el programa Arriba Argentinos (eltrece) aportaron detalles clave sobre el material.

Luciana Martínez

“Estas cámaras muestran cómo llegan al tercer piso de ese hotel y también cómo por el balcón caen prendas. Aparentemente ellos, los acusados, van arrojando a la vereda prendas de la víctima. Recordemos que la víctima denunció haber sido víctima justamente de viuda negra, que ella y su representante con esa modalidad le robaron”, explicaron al aire. Justamente, ese segundo fragmento es el que más complica la situación. Una cámara ubicada en el exterior registró el momento en el que caen prendas desde un balcón hacia la vereda, que pertenecerían al denunciante. Minutos después, el representante habría bajado a recogerlas y retirarse del lugar.

Estas secuencias temporales resultan clave para los investigadores. Permiten reconstruir con mayor precisión los movimientos antes y después del presunto robo. También aportan elementos concretos para contrastar con los testimonios de los involucrados. En este punto, la causa suma pruebas que podrían inclinar la balanza, asimismo, todo el material ya forma parte del expediente judicial en curso.

Luciana Martínez: versiones cruzadas y un caso que sigue abierto

Mientras la evidencia avanza, las versiones de los involucrados siguen siendo completamente opuestas. El denunciante aseguró haber sido drogado y despojado de sus pertenencias, mientras que Martínez sostuvo que fue víctima de un abuso sexual dentro de la habitación. Esta contradicción será uno de los puntos centrales que deberá resolver la Justicia.

A su vez, el representante declaró que todo ocurrió en medio de una discusión. En este contexto, la reciente liberación de Luciana Martínez no implica el cierre de la causa. Según trascendió, el fiscal consideró que el hecho debe investigarse como un hurto y no un delito más grave, por lo que el juez resolvió otorgarle la libertad mientras continúa el proceso. De todos modos, el expediente sigue en curso y se deberán analizar pruebas, testimonios y peritajes.