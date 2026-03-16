Salió a la luz el video de Luciana Martínez de Gran Hermano entrando al hotel de Palermo junto al turista que la acusó de 'viuda negra'

Tras horas de declaraciones cruzadas y versiones contrapuestas, se filtraron las imágenes de las cámaras de seguridad del Smart Hotel, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El material audiovisual permite reconstruir los momentos previos al incidente que terminó con una denuncia por robo bajo la modalidad de "viuda negra" contra la exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez.

El video que cambia el eje de la investigación

Las grabaciones, que ya están en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 24, registran el ingreso de los protagonistas durante la madrugada del pasado sábado. En las imágenes se observa a Luciana Martínez entrando al establecimiento junto a su representante, Cristian Wagner, y el turista estadounidense que realizó la denuncia.

Lejos de mostrar una situación de coacción o tensión, el video capta un clima distendido. Un detalle no menor que llamó la atención de los investigadores es la presencia de una bandeja con una botella de espumante y copas, la cual acompañó al trío hasta el ascensor con destino a la habitación. Este elemento es clave para la fiscalía, ya que permite establecer el estado inicial de las partes al llegar al lugar y pone en duda la narrativa de una situación forzada desde el comienzo.

Luciana Martínez

Los horarios: un punto crítico para la defensa

El registro fílmico no solo documentó la llegada, sino también las salidas, arrojando datos que complican la estrategia de la defensa. Según el registro horario: Cristian Wagner, el representante de la joven, se retiró del hotel alrededor de las 7:00 de la mañana. Por su parte, Luciana Martínez permaneció en el interior hasta las 10:30, hora en la que se la ve abandonar el edificio de forma solitaria.

Esta diferencia de tres horas entre la salida de ambos es un punto que el juez Alfredo Godoy busca esclarecer. La justicia intenta determinar qué ocurrió en ese lapso y si el robo de las pertenencias —un reloj Cartier y el pasaporte del turista— se produjo mientras ambos imputados estaban presentes o si hubo una coordinación posterior.

Este lunes por la tarde, Luciana Martínez prestó declaración indagatoria y rompió el silencio. Patrocinada por el abogado Carlos Telleldín, la mediática ratificó su postura: asegura que ella fue la verdadera víctima de la noche. Según su testimonio, sufrió un presunto abuso sexual y fue encerrada en el baño de la habitación, logrando escapar horas después.

Sin embargo, el hallazgo de los objetos robados en el domicilio de Wagner sigue siendo el principal escollo para su libertad. La defensa sostiene que el pasaporte y el reloj terminaron allí de manera accidental cuando el representante acudió a "rescatar" a Luciana del hotel. Por su parte, la querella argumenta que se trató de un plan premeditado para despojar al extranjero de sus bienes aprovechando su vulnerabilidad.

Con el video ya incorporado a la causa, la situación de Luciana Martínez y Cristian Wagner es delicada. Las imágenes de un ingreso "relajado" contrastan con el relato de una agresión inmediata, lo que obliga a la justicia a analizar con lupa cada segundo de la grabación. En las próximas horas, se espera que los peritos analicen los teléfonos celulares de los involucrados para detectar si existieron mensajes previos que confirmen el móvil del robo. Mientras tanto, el público y los seguidores de Gran Hermano siguen con asombro la caída en desgracia de una de las figuras más polémicas de la última edición.

AM