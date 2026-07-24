Todos los detalles del nuevo proyecto que une a Dante Ortega, Natalia Pastorutti y Emilia Attias

Un nuevo proyecto televisivo promete revolucionar la pantalla argentina, reuniendo a un elenco de celebridades en un formato novedoso y lleno de energía, entre ellos, Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega e hijo mayor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega; Natalia Pastorutti, la cantante y hermana de Soledad Pastorutti y la actriz Emilia Attias. No son los únicos famosos, sino que hay una lista de 21. Se trata de un nuevo ciclo conducido por Guido Kaczka en El Trece.

El nuevo programa de canto de Guido Kaczka que reunirá a 21 famosos

El proyecto que reunirá a Dante Ortega, Natalia Pastorutti y Emilia Attias es “Es mi sueño”, segunda edición, el concurso de canto de Guido Kaczca en la pantalla de El Trece. Mientras la primera edición contaba con participantes desconocidos para el público, esta segunda edición contará con famosos que mostrarán sus dotes de canto.

Dante Ortega

Este nuevo ciclo, aún en desarrollo, generó gran expectativa entre los seguidores del programa y los fanáticos del género, que esperan con ansias conocer los detalles y, en especial, quiénes serán los famosos que se subirán al escenario. Según trascendió la apuesta principal será el formato de competencia por equipos, en el que los famosos interactuarán con participantes amateurs, formando dúos o grupos que deberán demostrar sus habilidades musicales y de interpretación en cada emisión.

Según revelaron en Sálvese quien Pueda (América TV), la producción planea involucrar a aproximadamente 21 figuras públicas en esta aventura. La dinámica consistirá en que los famosos formen equipos de cuatro integrantes, creando una especie de "match" o duelo musical, con el objetivo de entretener y sorprender tanto al jurado como al público en sus presentaciones. La producción será intensa, ya que se planea grabar dos programas por día con la participación de siete famosos en cada jornada, lo que permitirá mantener un ritmo dinámico y garantizar la variedad en los episodios.

Natalia Pastorutti

Entre los nombres que comenzaron a circular y que podrían formar parte del elenco se encuentran figuras de diferentes ámbitos del espectáculo y los medios: Dante Ortega que proviene de una familia de actores y cantantes, Emilia Attias, quien durante su carrera ha demostrado un talento musical en producciones de Cris Morena y la reconocida Natalia Pastorutti, quien es cantante y comenzó haciendo dúo con su hermana Soledad Pastorutti.

Emilia Attias

Más famosos que se sumarán al ciclo de Guido Kaczka

También, en la lista que se filtró, aparecen como coruscantes estrellas: el periodista Guillermo Andino, que se mostrará en una faceta diferente al que habitual se lo conoce, Miguel Ángel Rodríguez, quién ya tiene experiencia en competencias similares tras su paso por “Cantando por un Sueño”. Además, se sumaría el imitador Iván Ramírez, el periodista deportivo Juan Manuel “Bambino” Pons, la actriz Leticia Brédice, el influencer Nacho Elizalde; el actor Lionel Ferro, la actriz Viviana Saccone, también ex participante del "Cantando", la conductora Maju Lozano, el actor Cachete Sierra, la actriz Gloria Carrá y la cantante Flor Vigna.

Guido Kaczka

En tanto el jurado del certamen de El Trece, según informó el programa de América, estaría conformado por los artistas: Joaquín Levigton, Jimena Barón, Abel Pintos y el Puma Rodríguez. También, se estaría evaluando el ingreso de Natalie Pérez. Este proyecto representa una apuesta audaz por parte de la producción de Guido Kaczca, que busca renovar el formato y captar la atención de diferentes públicos. La incorporación de celebridades en roles de competencia musical, con un ritmo de grabaciones acelerado y un esquema de competencia por equipos, promete ofrecer un espectáculo entretenido, dinámico y con un alto nivel de interacción entre famosos y concursantes amateurs.