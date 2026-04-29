Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega: "Marcelo Tinelli fue el primero que me dio trabajo"

Mientras Dante Ortega está desarrollando su vida en el ambiente musical, también está marcando una fuerte presencia en los medios de comunicación. En este marco, el cantante estuvo como invitado al programa de Moria Casán, La Mañana con Moria (Eltrece), donde se sometió al jugoso diván de La One y abordó algunos detalles sobre su vida privada. Es así que habló acerca de su relación con Marcelo Tinelli y sobre el rol que ocupó en los primeros años de su salida al mercado laboral.

Dante Ortega habló a corazón abierto sobre Marcelo Tinelli

En el último tiempo, Dante Ortega decidió elevar su perfil mediático y se fue instalando en los medios. Su creciente carrera musical lo está posicionando como una de las nuevas promesas del ambiente. Por tal motivo, comenzó a presentarse en diversos programas televisivos para hablar tanto de su presente laboral como del plano más íntimo de su vida.

Dante Ortega | Instagram

En una charla mano a mano que mantuvo con la diva, el joven hizo referencia a su vínculo que tiene con Marcelo Tinelli, expareja de su mamá, Guillermina Valdés. “La verdad es que mi relación es rebuena y es el papá de mi hermano Lorenzo, va a ser siempre parte de mi familia”, comenzó diciendo al desmitificar la presunta tensión familiar que habría quedado tras la separación del conductor con la modelo.

Asimismo, el nieto de Palito Ortega recordó que fue el célebre presentador televisivo quien le abrió paso en el ambiente. “Fue el primero que me dio laburo en el medio y siempre le voy a estar agradecido por todas las oportunidades que me dio”, destacó mientras ejemplificó una de estas experiencias.

Dante Ortega con Moria Casán | Captura de pantalla de Eltrece

Los primeros pasos de Dante Ortega en la TV

Según el testimonio de Dante Ortega, ayudó durante la emisión de Cantando por un sueño con la afinación y acompañó como coach vocal a figuras tales como Lizado Ponce, Lola Latorre y Ángela Leiva: “Yo ayudaba a los equipos a afinar. Incluso, "El Cabezón" le propuso formar parte de la nómina de participantes del concurso de canto: “Quiero ponerte a cantar, que seas parte de un equipo”, dijo reviviendo la propuesta del comunicador.

Sin embargo, él prefirió quedarse en el detrás de escena ya que consideró que no era el momento de exponerse de manera pública: “Dije, no bueno, todavía no soy conocido. Me lo quiero ganar de a poco y no me sentía muy preparado, entonces dije: ´Vamos por detrás´”. Por tal motivo, pese a no haber hecho público su imagen en ese momento, el intérprete destacó la oportunidad que le dio la expareja de su mamá para insertarse en los medios, conocer el lenguaje audiovisual, ser parte de la producción y dar sus primeros pasos en un ciclo tan importante como lo fueron los formatos de Tinelli.

A pesar de ser el nieto de Palito Ortega y de integrar una de las familias más destacadas del espectáculo argentino, Dante Ortega dejó en claro que fue moldeando su talento y ganando profesionalismo gracias a las oportunidades que recibió por parte de Marcelo Tinelli. En otras palabras, su paso por el detrás de escena del Cantando por un sueño fue una de sus primeras escuelas de formación artística.

NB