Confirman el romance de Mario Guerci y la periodista Guadalupe Vázquez: las fotos

Mario Guerci y Guadalupe Vázquez dejaron atrás los rumores y finalmente fueron captados juntos en una salida que no pasó desapercibida. Después de meses de versiones cruzadas, la periodista y el actor aparecieron en público y las imágenes no dejaron lugar a dudas: entre ellos hay algo más que un buen vínculo de amistad.

Mario Guerci y Guadalupe Vázquez

La confirmación llegó a través de Puro Show , donde mostraron fotos de ambos compartiendo un paseo por San Isidro en una actitud muy cercana. Besos, complicidad y caminatas de la mano terminaron por blanquear una historia de amor que, hasta ahora, se mantenía en total bajo perfil.

Las imágenes que confirmaron la historia de amor

En el ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez, fue Pochi de Gossipeame quien dio detalles del vínculo y puso en palabras lo que muchos ya sospechaban. “Hay imágenes de este romance, se empezaron a mostrar juntos en San Isidro, acaramelados, a los besos y agarrados de la mano”, reveló al aire.

Lejos de mostrarse incómodos por la exposición, tanto Mario Guerci como Guadalupe Vázquez se dejaron ver relajados. Según trascendió, no solo comparten encuentros románticos, sino también paseos tranquilos y charlas distendidas, como cualquier pareja que empieza a afianzarse. “Parece que está bastante consolidado”, agregó Pochi sobre el presente sentimental del actor, dando a entender que no se trataría de un simple affaire pasajero.

Cuándo se separó Mario Guerci de Camila Cavallo

Hace algunos meses, Mario Guerci fue vinculado sentimentalmente con Camila Cavallo. Sin embargo, la relación entre el actor y la modelo se mantuvo durante un tiempo con cierta reserva, aunque con el correr de los meses comenzaron a circular señales de desgaste y distancia entre ambos. Con el paso del tiempo, la relación se habría enfriado hasta llegar a su final, en una separación que se dio sin escándalos públicos ni grandes declaraciones mediáticas.

Mario Guerci y Camila Cavallo

Ahora, con este nuevo presente junto a Guadalupe Vázquez, Mario Guerci vuelve a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por una historia que parece haber avanzado en serio. Y aunque ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, las imágenes fueron más que suficientes para confirmar que entre ellos el amor se está asomando.