Wanda Nara lanzó una polémica frase que encendió las alarmas de un nuevo escándalo

Wanda Nara se encuentra en el ojo de la polémica en diversas ocasiones. En medio de su viaje por China y Japón, protagonizó algunos cruces con Mauro Icardi, por su presencia en la Argentina, e incluso fue apuntada por japoneses por sus actitudes en contra de las claras reglas del país. Sin embargo, muchos de los usuarios de las redes sociales apuntaron a que, desde su Instagram, ella se mostraba tranquila y sin preocupaciones. Las cosas cambiaron cuando, el martes 7 de abril, ella lanzó una polémica frase que encendió las alarmas de un nuevo escándalo.

Wanda Nara

La dura frase de Wanda Nara que generó teorías sobre una polémica

Los escándalos de Wanda Nara se vuelven centro de debates en las redes sociales, ya sea por sus seguidores o sus haters. Las actitudes que presenta en sus diferentes eventos o viajes también se ponen en el foco de atención, y genera comentarios a su alrededor. Sin embargo, en las últimas semanas, muchos notaron su silencio y tranquilidad en su cuenta de Instagram. En las primeras horas del martes 7 de abril, y tras haber anunciado su participación en una campaña publicitaria, la modelo lanzó una tajante frase que encendió las alarmas.

En sus historias de Instagram, compartió la nueva campaña de comida para gato, donde mostró su relación con algunas de sus mascotas. Sin embargo, y lejos de esa felicidad, seguido a eso compartió un texto en fondo negro. Tajante, escribió: "¿Envidiosa yo? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande". Esa simple y dura frase generó todo un debate en redes sociales, y muchos apuntaron a que un nuevo escándalo se asomaría en la vida de la conductora. Algunos aseguraron de que se trataría de su guerra contra la China Suárez y Mauro Icardi, pero otros sugirieron que se trataría de otros personajes.

La dura frase de Wanda Nara que generó teorías sobre una polémica

Entre escándalos y lujos: los días de Wanda Nara en Asia

El viaje de Wanda Nara por China y Japón dejó increíbles postales en su cuenta de Instagram. Desde momentos románticos con Martín Migueles hasta un encuentro fashionista con el maximalismo asiático, la modelo dejó en claro que pasó excelentes días en los lugares turísticos más impresionantes.

Sin embargo, los escándalos la siguieron en todo momento. Por un lado, un usuario japonés apuntó contra ella y su pareja, debido a un comportamiento indebido que tuvo en el tren mientras viajaban de un país a otro. Esto se viralizó y generó un fuerte debate y comentarios de sus haters. Por otro lado, el regreso de Mauro Icardi y sus días con Francesca e Isabella la mantuvieron conectada a su guerra legal y mediática; sobre todo, cuando ella aseguró que las niñas no la estaban pasando bien con su padre.

Los días de Wanda Nara en Asia

A pesar de todo esto, ella se alejó en sus redes sociales de las peleas, hasta las primeras horas del martes 7 de abril. Wanda Nara volvió a encender las alarmas de un posible nuevo escándalo, tras expresar una polémica frase en sus historias de Instagram. Por el momento, no dio contexto de lo dicho, ni a quién se refería cuando apuntó. Los debates y las teorías comenzaron a aparecer, mientras se espera alguna certeza de lo ocurrido.

A.E