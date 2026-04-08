Revelaron el verdadero motivo de la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca, finalmente, no regresa a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y la producción del programa se encuentra en plena búsqueda de su reemplazo. Lo cierto es que todavía hay muchas dudas sobre la gravedad del accidente que sufrió la actriz y si su partida se debió a esto o a una decisión personal. En este contexto, revelaron el motivo real de su salida de la casa.

Por qué Andrea del Boca no volvió más a Gran Hermano Generación Dorada tras su caída

El accidente de Andrea del Boca y su posterior salida de Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en un tema de debate en las redes sociales ya que, en las últimas horas, aparecieron versiones que contradicen la explicación oficial que brindó Santiago del Moro, quien aseguró que la artista no volverá al reality por indicación médica.

De acuerdo a lo que reveló Santiago Riva Roy en Bondi Live, la salida de Andrea del Boca no estaría vinculada únicamente al accidente doméstico, sino también a un desgaste emocional importante que viene arrastrando hace semanas. En este sentido, contó que "Andrea Del Boca no vuelve, está harta de todo". Y sumó que su fuente habló con su entorno y le afirmó que su salida del ciclo no tiene que ver sólo con la caída. "No quiere volver", reveló.

Andrea del Boca

Su compañero Pepe Ochoa aportó más detalles sobre esta versión. Según explicó el conductor, la convivencia habría sido particularmente dura para Andrea Del Boca, sobre todo por ciertas actitudes de algunos participantes. “Estar en Gran Hermano es complejo”, señaló, y agregó que habría existido una estrategia para desgastarla tanto física como mentalmente de parte del grupo encabezado por Sol Abraham y Cinzia, la reciente eliminada del formato.

Revelan qué le hacían a Andrea del Boca dentro de Gran Hermano para que la pase mal

Según contó Pepe Ochoa, las concursantes Sol Abraham y Cinzia habrían molestado a Andrea del Boca en más de una oportunidad, especialmente durante las noches. “Le hacían la vida imposible para que no duerma”, sostuvo, marcando que el cansancio acumulado habría sido clave en su decisión de abandonar Gran Hermano Generación Dorada.

Por su parte, Kennys Palacios, quien también pasó por la casa y estuvo como invitado en El ejercito de la Mañana, aseguró haber presenciado este tipo de situaciones. El estilista relató que una vez Andrea del Boca se encontraba enferma y con fiebre, y sus compañeras no le permitieron descansar. “Hacían sus novelas a las 4 de la mañana, gritaban y no la dejaban dormir”, lanzó, describiendo así el clima de convivencia tenso y desgastante al que se enfrentaba la actriz.

Andrea del Boca

En este contexto, la caída que sufrió Andrea del Boca y que derivó en su internación para realizarse varios estudios médicos habría funcionado como punto de inflexión. Además, cabe recordar que se trató del segundo episodio de salud dentro del programa. “Si es una mujer a la que este tema le juega una mala pasada, no puede ir más allá”, indicó Pepe Ochoa.

De esta manera, revelaron que el verdadero motivo de la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada estuvo vinculada a una decisión personal para priorizar su bienestar general y no tanto a una recomendación médica como dio a conocer Santiago del Moro. Por otro lado, la producción sostiene la versión oficial y estaría buscando a una persona que esté a la altura de la participante para que ingrese en su lugar.