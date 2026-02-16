Wanda Nara se robó todas las miradas bailando con Bad Bunny en River

Este domingo 15 de febrero, Bad Bunny se despidió de la Argentina con su tercer show en el Estadio de River. Y para esta última presentación, el artista boricua tuvo invitados sorpresa que desató la ovación del público.Wanda Nara, Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Thiago PZK bailaron al ritmo de la música en una ubicación especial en el que muchos fanáticos deseabn estar.

La casita de Bad Bunny con Wanda Nara

En su Debí tiras más fotos tour, Bad Bunny presentó una propuesta que lleva a cada país que se presenta: la casita. Se trata de una estructura que simula ser una casa, con detalles en colores y decoraciones, que representa un hogar típico de Latinoamerica. El artista lo utiliza como segundo escenario, tanto la zona del techo como el interior, donde realiza parte del repertorio.

Para este momento del show tiene diversos invitados, al rededor de 60, que suelen ser influencers y figuras importantes del cada país.Sus shows en la Argentina no fueron la excepción, mientras que en la primera noche en el momento de "La Casita" estuvieron presente personalidades resonantes de redes sociales, en la segunda noche se destacaron los cantantes Callejero Fino y Guillermo Novellis, cantante de La Mosca, entre otros. Pero fue en la tercera noche, que el artista cerró con una lista de personalidades que sorprendió al público.

Al momento que Bad Bunny salió desde el interior de La Casita hacia el público se frenó al lado de Wanda Nara, quien intercambió unos pasos de baile con el artista durante la canción "Tití me preguntó", mientras que el público ovacionaba a la Bad Bitch. Esta escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde la conductora fue halagada por su presencia. Pero no fue la única, Lali Esposito también dijo presente, tras su presentación en el Cosquín Rock, y se mostró cercana con Nara, intercambiando risas y bailes.

Pero no fueron las únicas que se destacaron entre los invitados. Nicki Nicole también bailó al ritmo del cantante puertorriqueño y Luck Ra también. Además, todos ellos se mostraron como un grupo muy divertido, a puro disfrute. En redes sociales, compartieron algunos momentos del interior de La Casita, mostrando la alegría de haber compartido esta situación, que es muy importante en la gira del artista.

Una vez más, Wanda Nara dejó en claro que recibe el cariño de la gente, quien no dudó en reaccionar cuando la conductora apareció en pantalla disfrutando de un baile con Bad Bunny.