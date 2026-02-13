Wanda Nara se habría enfrentado a Mica Viciconte en las grabaciones de MasterChef Celebrity: qué pasó

Un nuevo episodio de tensión se instaló en el mundo de MasterChef Celebrity y volvió a poner en el centro a dos de las figuras más mediáticas del entretenimiento argentino: Wanda Nara y Mica Viciconte. Según se reveló en el programa Sálvese Quién Pueda (América TV), la conductora y empresaria habría protagonizado un fuerte cruce con la exparticipante de Combate (El Nueve) durante una de las grabaciones del reality culinario. El episodio habría ocurrido en una emisión especial en la que Wanda dejó su rol de conductora para acompañar a Maxi López como ayudante, mientras que Migue Granados ocupó su lugar al frente del ciclo.

El cruce entre Wanda Nara y Mica Viciconte

De acuerdo con lo que contaron en Sálvese Quién Pueda, el clima en el estudio se habría vuelto “explosivo” tras la grabación de un episodio en el que participaron invitados especiales. La presencia de Maxi López junto a Mica Viciconte habría sido el detonante. “Cuando Wanda ve que se le acerca Mica y cómo se le acerca, se enoja en serio. Caliente como picaporte de sauna”, describió Martín Salwe al aire. Siempre según ese relato, la reacción de la conductora fue inmediata. Wanda habría roto “la cuarta pared”, mirado al jefe de piso y advertido: “Que no se acerque, ¿eh?”.

En una emisión especial, Wanda Nara cedió su lugar de conductora y se sumó como ayudante de Maxi López en la cocina.

La actitud sorprendió a varios de los presentes y dejó entrever que el vínculo entre ambas no sería del todo pacífico. Incluso revelaron que los celos por la cercanía entre Viciconte y el exfutbolista habrían sido el trasfondo del momento tenso. El episodio no habría sido el único momento incómodo de ese día. Durante la grabación, Migue Granados—quien tomó la posta como conductor invitado— lanzó una broma filosa dirigida a la mediática: “Vengo a conducir MasterChef, pero no tengo que hacer nada porque vos no hacés nada como conductora”.

Wanda Nara y una reacción que sorprendió al estudio

El comentario, aunque en tono humorístico, no le habría caído nada bien. Según reveló Majo Martino, Wanda Nara se habría quitado la cucaracha y reaccionado sin filtro: “Pará un poco, porque si no te doy una trompada”. El ambiente se tensó aún más y hasta el jurado habría intervenido para defender el formato. “Pará, es nuestro trabajo”, habrían dicho, visiblemente molestos frente a todos los presentes.

Ni la producción de MasterChef Celebrity ni Telefe se pronunciaron oficialmente sobre el supuesto cruce de Wanda Nara y Mica Viciconte y las protagonistas tampoco hicieron comentarios públicos hasta el momento. La información fue revelada en Sálvese Quién Pueda y no se difundieron imágenes del episodio. Por eso, la emisión del programa podría resultar clave para confirmar cómo se desarrolló la situación.