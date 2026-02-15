China Zorrilla arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina que superó a Titanic

Hay películas que no se olvidan porque hablan de aquello que, a menudo, el cine esquiva: el amor en la tercera edad. Sin embargo, Netflix acaba de sumar a su catálogo Elsa & Fred, dirigida por Marcos Carnevale, y el reencuentro con esta historia confirma la vigencia que aún mantiene a más de dos décadas del estreno en cines. La protagonista indiscutida de la trama es China Zorrilla, quien a los 82 años entregó una actuación luminosa, capaz de equilibrar humor, ternura y una melancolía. El film, estrenado en 2005 y con una duración de 1 hora y 48 minutos, se convirtió con el tiempo en un clásico moderno de la industria audiovisual argentina.

China Zorrilla deslumbra en Netflix y sacude a la audiencia

La trama presenta a Elsa y a Fred, dos vecinos que se cruzan cuando él, un viudo metódico y algo resignado, se muda a un nuevo departamento por sugerencia de su familia. Ella, en cambio, vive con una intensidad casi adolescente, aunque esconde una enfermedad que sobrevuela la historia. En Netflix, el relato encuentra nuevos espectadores que pueden descubrir el carisma innato de la fallecida China Zorrilla, acompañada por el célebre actor español Manuel Alexandre, quien compone a un hombre gris que aprende a volver a desear.

China Zorilla y Manuel Alexandre en Elsa y Fred | Netflix

Carnevale apostó por una comedia romántica que esquiva los clichés del amor y coloca en primer plano a las segundas oportunidades. Lo que en otras manos podría haber sido un melodrama solemne, aquí se transforma en una celebración de la vida cotidiana: charlas en el pasillo, pequeñas mentiras piadosas, silencios que dicen más que las palabras. La película encuentra su fuerza en esos detalles mínimos que, sumados, construyen una transformación profunda.

El gran sueño de Elsa de recrear la icónica escena de La Dolce Vita en la Fontana di Trevi funciona como metáfora y motor narrativo. Desde esta premisa, la historia encabezada por la actriz uruguaya fallecida aborda las vivencias de las personas de la tercera edad desde la ternura, las fantasías y el volver a empezar.

El elenco secundario aporta matices y contrapuntos que le suman condimento a esta entrañable ficción. Entre ellos se destacan las actuaciones de Blanca Portillo, Roberto Carnaghi y Federico Luppi en papeles que acompañan y enriquecen el universo de la pareja de ancianos. Cada personaje funciona como espejo de los protagonistas, subrayando las tensiones entre lo emocional, el miedo y la osadía.

China Zorrilla y Manuel Alexandre | Instagram

Datos curiosos sobre Elsa y Fred

La película recientemente estrenada en Netflix también guarda anécdotas divertidas que tiñen de humor y componen la ficción. El rol de Fred estaba destinado inicialmente a Alfredo Landa, quien debió abandonar el proyecto por problemas de salud; el destino quiso que Manuel Alexandre asumiera el desafío, convirtiéndose en el complemento ideal para China Zorrilla.

Asimismo, el título original iba a ser Anita y Marcello, pero desde la producción aseguraron que no iba a generar el impacto esperado, aunque finalmente se optó por Elsa, en honor a la madre fallecida del mejor amigo de Carnevale y Fred, por Ginger y Fred, el film de 1986. En festivales, la cinta compartió elogios con Secreto en la montaña, de Ang Lee, y en Puerto Rico logró una hazaña inesperada: superar en taquilla a Titanic. Al llegar al país, China Zorrilla llamó al cineasta para transmitirle el furor que generó en dicha región: “¡Delincuente, ¿qué hiciste? ¡Acá creen que soy Madonna!”.

En una entrevista que el prolífico director y guionista Marcos Carnevale le brindó a +CARAS, habló acerca de cómo convenció a la gran China Zorrilla a hacer el papel de Elsa en su película. “La llamé y le dije que tenía una película para ofrecerle, y ella me dijo: ‘¿La abuela de quién me vas a ofrecer?’, y le dije que la chica de la película tenía 82 años en mi película y me dijo ‘Yo nunca hice de la chica de la película’, y le dije ‘¿Viste que nunca es tarde?’, y ahí le comenté que íbamos a ir a la Fontana di Trevi a filmar, y que le iba a conseguir un 'Marcello', y que nos íbamos a meter en las aguas”, detalló en un mano a mano con Héctor Maugeri.

A más de dos décadas de su estreno, el arribo a Netflix permite redescubrir una obra que no envejeció y que sigue generando reproducciones e identificación con los usuarios. La recordada China Zorrilla sostiene la película con una vitalidad conmovedora y demuestra que la ternura puede ser revolucionaria. En tiempos de romances fugaces y narrativas aceleradas, Elsa & Fred recuerda que el amor, incluso en la última estación de la vida, puede ser una aventura inolvidable.

NB