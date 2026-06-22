Confirmaron que Florencia Peña va a iniciar acciones legales contra Luzu: "Está decidida"

La salida de Florencia Peña de Luzu TV sumó un nuevo capítulo. Días atrás, la conductora fue desvinculada del programa luego de comunicar al aire una información errónea sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Tras su salida, la actriz sostuvo públicamente que la decisión había sido tomada de común acuerdo.

Florencia Peña

Sin embargo, el conflicto podría no haber terminado ahí. Recientemente, Ángel de Brito reveló que Florencia Peña estaría decidida a iniciar acciones legales contra Luzu TV y reclamar el cumplimiento de su contrato, una situación que podría escalar aún más la disputa entre ambas partes.

Ángel de Brito aseguró que Florencia Peña avanzará legalmente

La noticia fue revelada por Ángel de Brito durante una emisión de El Ejército de LAM, donde habló sobre la situación actual entre la conductora y la señal digital: "Para Luzu, porque Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales", afirmó el periodista al referirse al presente del conflicto.

Luego explicó cuál sería el principal reclamo impulsado por la actriz: "Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato. Echame, pero pagame hasta diciembre", sostuvo. Según detalló Ángel de Brito, la intención sería resolver la situación mediante un acuerdo económico, aunque advirtió que ya existe una estrategia definida en caso de que eso no suceda: "Si no le pagan el contrato a la brevedad, van a arrancar con cartas documento", agregó.

El debate sobre la salida de Florencia Peña

Durante la conversación con el plantel también se abordó uno de los puntos centrales de la polémica: si existieron motivos suficientes para justificar la desvinculación de Florencia Peña y cuáles podrían ser las consecuencias legales de esa decisión. Mientras algunos integrantes del panel señalaron que determinadas conductas podrían considerarse un incumplimiento contractual, otros pusieron en duda que eso alcance para sostener una desvinculación sin asumir compromisos económicos.

Florencia Peña

Incluso se recordó que muchos contratos en medios de comunicación incluyen cláusulas relacionadas con la imagen y la representación de la empresa, aunque la interpretación de esos puntos suele generar controversias. Así, las declaraciones de Ángel de Brito suman un nuevo capítulo a la polémica que rodea a Florencia Peña y que, lejos de apagarse, parece encaminarse hacia una disputa mucho más compleja.